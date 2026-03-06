Isplivali novi Epstinovi fajlovi: Tramp u središtu skandala, žrtva tvrdi da ju je napastvovao kada je imala 13 godina

Američko Ministarstvo pravde objavilo je nove dokumente o optužbama protiv Džefrija Epstina i Donalda Trampa, uključujući svjedočenja žrtve iz Južne Karoline.

Američko Ministarstvo pravde objavilo je novu seriju dokumenta iz takozvanih "Epstinovih fajlova", koja uključuju bilješke i sažetke intervjua FBI-ja sa ženom iz Južne Karoline koja je iznijela optužbe protiv pokojnog s*ksualnog prestupnika Džefrija Epstina, ali i protiv predsjednika SAD Donalda Trampa, prenosi NBC News.

Novi intervjui FBI-ja iz 2019. godine

U seriji intervjua koje je FBI vodio 2019. godine, žena je navela da je bila žrtva s*ksualnog zlostavljanja Džefrija Epstina, ali je iznela i optužbu da ju je Donald Tramp navodno seksualno napao tokom osamdesetih godina, kada je imala između 13 i 15 godina.

Novoobjavljena dokumenta detaljno opisuju njene tvrdnje. Ona je FBI-ju rekla da je Epstin ucjenjivao njenu majku, kao i da je godinama nakon navodnog zlostavljanja dobijala fizičke i verbalne prijetnje za koje vjeruje da su dolazile od Epstina.

Prema sažecima intervjua, žena je navela i da ju je Epstin vozio ili prevozio avionom u Njujork ili Nju Džerzi, gdje su odlazili u "veoma visoku zgradu sa ogromnim prostorijama", u kojoj tvrdi da ju je Tramp s*ksualno napao.

Žrtva se obratila FBI nakon hapšenja

Žena se prvi put obratila federalnim vlastima 2019. godine, ubrzo nakon Epstinovog hapšenja, iznoseći detaljan opis kako ju je on navodno zlostavljao na Hilton Hed Ajlendu u Južnoj Karolini, kada je imala 13 godina, oko 1984. godine.

FBI je ocijenio da su njene početne tvrdnje dovoljno ozbiljne da zahtijevaju dodatne razgovore, pa su agenti obavili još tri intervjua, dok je četvrti razgovor bio kraći.

U novoobjavljenim dokumentima ne navodi se da li su istražitelji procijenili optužbe kao vjerodostojne, niti da li su preduzeli dodatne korake da ih potvrde ili opovrgnu.

Desetine hiljada dokumenata privremeno uklonjeno

Ministarstvo pravde saopštilo je da radi na obradi dokumenata, uklanjanju ličnih podataka žrtava i materijala seksualne prirode.

U tom procesu 47.635 fajlova je privremeno uklonjeno sa interneta radi dodatne provjere i redakcije, a Ministarstvo je navelo da će dokumenta ponovo biti dostupna do kraja nedjelje.

Prema internet arhivi Wayback Machine, nema dokaza da su ovi dokumenti ranije bili objavljeni na sajtu Ministarstva pravde.

Nedostaju i drugi fajlovi iz slučaja Epstin

NBC News navodi i da su objavljeni katalozi dokaza u slučaju Gislejn Maksvel, Epstinove saradnice koja je osuđena za saučesništvo.

Pregled tog kataloga pokazuje da više od 100 fajlova i dalje nije dostupno na sajtu Ministarstva pravde.

Ministarstvo pravde je 24. februara na mreži X navelo da su objavljena sva relevantna dokumenta, osim onih koji su duplikati, povjerljivi ili dio tekuće federalne istrage.

Međutim, u četvrtak je saopšteno da je 15 dokumenata greškom označeno kao duplikat i da su zato naknadno objavljeni.

Bijela kuća: Optužbe protiv Trampa su neosnovane

Administracija predsjednika SAD ranije se pozivala na saopštenje Ministarstva pravde iz januara, kada je objavljen najveći dio Epstin dosijea.

U tom saopštenju navedeno je da objavljena dokumenta mogu sadržati lažne ili netačne informacije, jer je u zbirku uključen sav materijal koji je javnost dostavila FBI-ju.

Takođe je naglašeno da su pojedine optužbe protiv Donalda Trampa "neistinite i senzacionalističke", te da su dostavljene FBI-ju neposredno pred izbore 2020. godine.

Vlasti nisu optužile Trampa ni za kakvo krivično djelo u vezi sa slučajem Epstin.

Optužbe pominjane i ranije

Navodi protiv Trampa ranije su pomenuti u dokumentu iz 2025. godine koji je pripremila FBI Radna grupa za eksploataciju djece i trgovinu ljudima.

U tom izvještaju sumirane su prijave u kojima se pominje Tramp, a koje su proslijeđene Nacionalnom centru za operacije prijetnji. Većina tih prijava ocijenjena je kao nevjerodostojna ili su ih podnijele osobe koje nisu ostavile kontakt podatke.

Navodi su se pojavili i u jednoj FBI prezentaciji o slučaju Epstin.

Tužba protiv Epstinove imovine

Žena koja je iznijela optužbe 2019. godine podnijela je tužbu protiv imovine Džefrija Epstina, pokazuju sudski dokumenti i zapisi Ministarstva pravde.

Tužba je povučena 2021. godine na zahtjev same tužiteljke.

Kongres traži dodatna objašnjenja

Demokratski kongresmen Robert Garsija iz Kalifornije, vodeći demokrata u Odboru za nadzor Predstavničkog doma, ranije je naveo da dokumenta o ovoj ženi nisu bila uključena u neobrađenu verziju dosijea koju su poslanici mogli da pregledaju u Ministarstvu pravde.

Ministarstvo je u četvrtak saopštilo da će svi dokumenti označeni kao duplikati biti dostupni članovima Kongresa u posebnoj čitaonici.

Zakon o transparentnosti Epstin dosijea

Prema Zakonu o transparentnosti Epstin dosijea, Ministarstvo pravde može da zadrži dokumenta koja sadrže podatke o žrtvama, materijal seksualnog zlostavljanja djece ili informacije koje bi mogle ugroziti tekuću istragu.

Međutim, zakon izričito zabranjuje skrivanje dokumenata zbog neprijatnosti, reputacione štete ili političke osjetljivosti, čak i kada se odnose na državne zvaničnike ili javne ličnosti.

Kongres poziva ministarku pravde na saslušanje

Objavljivanje novih dokumenata uslijedilo je dan nakon što je Odbor za nadzor Predstavničkog doma, u kojem većinu imaju republikanci, izglasao poziv ministarki pravde Pam Bondi da svjedoči o načinu na koji Ministarstvo pravde postupa sa Epstin dosijeima.

