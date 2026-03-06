Hapšenja po sudskim naredbama: Jedan završio u zatvoru u Doboju, drugi na liječenju u Sokocu

Policijski službenici Sudske policije Republike Srpske uhapsili su dvije osobe na području Gradiške i Dervente, postupajući po naredbama nadležnih sudova.

Kako je saopšteno iz Sudske policije, pripadnici Stanice sudske policije u Gradišci su 5. marta uhapsili P.K, koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Hapšenje je izvršeno po naredbi Osnovni sud u Gradišci, nakon čega je osuđeni sproveden na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni zavod Doboj.

Istog dana, policijski službenici Okružni centar Sudske policije Doboj, postupajući po naredbi Osnovni sud u Derventi, lišili su slobode lice S.V. iz Dervente.

Nakon privođenja, on je sproveden u Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, gdje mu je određena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog počinjenog krivičnog djela proganjanje.

Iz Sudske policije navode da su sve aktivnosti realizovane u skladu sa naredbama nadležnih sudova i zakonskim procedurama.

