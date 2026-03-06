Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH: Delegati SNSD-a i HDZ-a srušili kvorum

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Adamović konstatovao je da se na sjednicu poslije pauze nisu vratili delegati SNSD-a iz Kluba srpskog i delegati Kluba hrvatskog naroda.

Zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i Dragan Čović rekli su danas, tokom rasprave o dnevno redu, da zakonski prijedlozi, koji se odnose na usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, moraju biti prioritet.

Špirić i Čović su pozivali delegate, koji su predlagali dopunu dnevnog reda, da ne insistiraju da dopunjeni prijedlozi budu ispred evropskih zakona. Na dnevnom redu sjednice bilo je šest prijedlog zakona koji se odnose na usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom.