logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH: Delegati SNSD-a i HDZ-a srušili kvorum

Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH: Delegati SNSD-a i HDZ-a srušili kvorum

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

20230105_150123.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Adamović konstatovao je da se na sjednicu poslije pauze nisu vratili delegati SNSD-a iz Kluba srpskog i delegati Kluba hrvatskog naroda.

Zamjenici predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i Dragan Čović rekli su danas, tokom rasprave o dnevno redu, da zakonski prijedlozi, koji se odnose na usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, moraju biti prioritet.

Špirić i Čović su pozivali delegate, koji su predlagali dopunu dnevnog reda, da ne insistiraju da dopunjeni prijedlozi budu ispred evropskih zakona. Na dnevnom redu sjednice bilo je šest prijedlog zakona koji se odnose na usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ