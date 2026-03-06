logo
Stanivuković: Na Starčevici planirani škola i vrtić, nema razloga za nezadovoljstvo

Stanivuković: Na Starčevici planirani škola i vrtić, nema razloga za nezadovoljstvo

Vesna Kerkez
Stanivuković poručio da izmjene regulacionog plana na Starčevici ne znače ukidanje škole i vrtića, već stvaranje uslova za njihovu izgradnju.

stanivuković oglašavanje nakon protesta na starčevici Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da regulacionim planom za naselje Starčevica ostaje predviđena izgradnja vrtića i osnovne škole, te da izmjene plana imaju za cilj da se stvore realni uslovi za realizaciju tih projekata.

Njegova reakcija uslijedila je nakon protesta mještana ovog naselja, gdje se oko 200 građana okupilo izražavajući zabrinutost zbog, kako su naveli, sve veće betonizacije i mogućnosti da prostor planiran za javne sadržaje bude iskorišten za novu stambenu gradnju.

Stanivuković je istakao da je izmjenom regulacionog plana planirani objekat vrtića premješten sa privatnog na gradsko zemljište, čime se, kako navodi, izbjegavaju dodatni troškovi otkupa i omogućava brža realizacija projekta.

"Na taj način Grad zadržava punu kontrolu nad svojom imovinom i stvaramo uslove da u što kraćem roku krenemo sa prvim koracima ka izgradnji ovih objekata", poručio je on.

Podsjetio je i da je jedina nova škola izgrađena u Banjaluci u posljednjih 30 godina upravo osnovna škola u naselju Ada, projekat na koji je, kako kaže, posebno ponosan, te najavio da će uskoro biti otvorena i dva nova vrtića.

Gradonačelnik je naveo i da su mještani Starčevice na sastanku imali priliku da čuju stavove predstavnika Gradske uprave, među kojima je bio i načelnik nadležnog odjeljenja Vuk Višekruna, kao i drugi saradnici koji rade na realizaciji infrastrukturnih projekata u gradu.

Prema njegovim riječima, gradska administracija u ovom periodu realizuje brojne projekte širom Banjaluke, uključujući izgradnju novih parkova i šetališta uz Vrbas.

Stanivuković je odbacio tvrdnje o betonizaciji grada, navodeći da se paralelno sa urbanim razvojem ulaže i u zelene površine i javne sadržaje.

"Otvoreni smo da čujemo mišljenje građana i siguran sam da će u narednom periodu biti još prilika za razgovor o ovoj temi. Ipak, želim jasno da poručim da nema razloga za nezadovoljstvo", rekao je on.

Dodao je da Starčevica, kao jedno od najvećih banjalučkih naselja, treba da dobije sadržaje koji su joj godinama nedostajali – školu, vrtić, prostor za sport i rekreaciju, nove parkove i uređene zelene površine.

Mještani Starčevice ranije su poručili da nisu protiv razvoja naselja, ali da traže da prioritet budu škola, vrtić i sportski tereni, a ne nova stambena izgradnja.

Grad, kako je poručeno iz Gradske uprave, ostaje opredijeljen da upravo takvi sadržaji budu realizovani u ovom dijelu grada.

Oko 200 mještana banjalučkog naselja Starčevica okupilo se danas kako bi izrazili protivljenje, kako navode, sve većoj betonizaciji naselja, ali i zatražili izgradnju nove osnovne škole, vrtića i sportskih terena.

