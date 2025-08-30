Angažovao mladića da polupa auto bivše djevojke, pa s ocem napao inspektora

Radovan Jović i njegov sin Mihajlo Jović iz Banjaluke uhapšeni su zbog sumnje da su napali i povrijedili policijskog inspektora u banjalučkom naselju Starčevica.

Izvor: Screenshot/RTRS

Policija traga za još jednim muškarcem, čiji identitet je poznat.

Kako saznaje ATV drama je započela kada je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović.

U sukob se umiješao i njegov otac Radovan Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.

(Mondo)