logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati lanac marketa ide u stečaj: Bez posla ostaje 3.000 radnika u Njemačkoj

Poznati lanac marketa ide u stečaj: Bez posla ostaje 3.000 radnika u Njemačkoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Njemački market "Feneberg" ide u stečaj.

Feneberg market ide u stečaj Izvor: Shutterstock/George Rudy

Poznati njemački supermarket "Feneberg" ide u stečaj, podneo je zahtjev Opštinskom sudu u Kemptenu u Njemačkoj zahtjev za takozvani "zaštitni postupak", piše "Merkur.de". Kompanija "Feneberg" je inače članica "Edeka grupe".

"Cilj je da se kompanija ekonomski reorganizuje na održiv način uz nastavak redovnog poslovanja", saopštila je kompanija.

"Feneberg" ima više od 70 prodajnih mjesta u južnoj Njemačkoj i u Klejnvalsertalu, u južnoj Austriji. U kompaniji je zaposleno oko 3.000 radnika i ostvaruje godišnji prihod od oko 500 miliona evra.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Njemačka stečaj market

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ