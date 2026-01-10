Poznati lanac marketa ide u stečaj: Bez posla ostaje 3.000 radnika u Njemačkoj

Njemački market "Feneberg" ide u stečaj.

Izvor: Shutterstock/George Rudy

Poznati njemački supermarket "Feneberg" ide u stečaj, podneo je zahtjev Opštinskom sudu u Kemptenu u Njemačkoj zahtjev za takozvani "zaštitni postupak", piše "Merkur.de". Kompanija "Feneberg" je inače članica "Edeka grupe".

"Cilj je da se kompanija ekonomski reorganizuje na održiv način uz nastavak redovnog poslovanja", saopštila je kompanija.

"Feneberg" ima više od 70 prodajnih mjesta u južnoj Njemačkoj i u Klejnvalsertalu, u južnoj Austriji. U kompaniji je zaposleno oko 3.000 radnika i ostvaruje godišnji prihod od oko 500 miliona evra.