Poljoprivrednici traže dodatnih 0,50 KM subvencije za gorivo

Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj zatražiće dodatnih 50 feniga subvencije po litru goriva, uz postojećih 80 feniga popusta, kako bi ublažili posljedice rasta cijena nafte i troškova proizvodnje.

Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović rekao je da je u petak održan sastanak sa rukovodstvom udruženja poljoprivrednih proizvođača, na kojem se razgovaralo o novim mjerama podrške sektoru.

Prema njegovim riječima, očekivalo se da Ministarstvo poljoprivrede predloži dodatna sredstva za proizvođače koji imaju pravo na regresirano gorivo, zbog, kako je naveo, naglog rasta cijena nafte.

"Sutra ćemo tražiti da nam dodaju još 50 feniga na ovu cijenu, na ovih 80 feniga popusta", rekao je Dojčinović za RTRS.

On smatra da bi Vlada Republike Srpske trebalo hitno da usvoji ovu mjeru kako bi zaštitila poljoprivredne proizvođače, ali i krajnje potrošače.

Dojčinović je najavio da će poljoprivrednici zatražiti i hitan sastanak sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelkom Kuzmić, ističući da za ovu mjeru nisu potrebna velika budžetska sredstva.

Naglasio je da su podsticaji Vlade od velikog značaja za proizvođače, posebno u uslovima rasta cijena repromaterijala i troškova radne snage.