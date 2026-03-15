logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poljoprivrednici traže dodatnih 0,50 KM subvencije za gorivo

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
0

Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj zatražiće dodatnih 50 feniga subvencije po litru goriva, uz postojećih 80 feniga popusta, kako bi ublažili posljedice rasta cijena nafte i troškova proizvodnje.

Udruženje voćara traži povećanje subvencija za gorivo Izvor: Shutterstock

Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović rekao je da je u petak održan sastanak sa rukovodstvom udruženja poljoprivrednih proizvođača, na kojem se razgovaralo o novim mjerama podrške sektoru.

Prema njegovim riječima, očekivalo se da Ministarstvo poljoprivrede predloži dodatna sredstva za proizvođače koji imaju pravo na regresirano gorivo, zbog, kako je naveo, naglog rasta cijena nafte.

"Sutra ćemo tražiti da nam dodaju još 50 feniga na ovu cijenu, na ovih 80 feniga popusta", rekao je Dojčinović za RTRS.

On smatra da bi Vlada Republike Srpske trebalo hitno da usvoji ovu mjeru kako bi zaštitila poljoprivredne proizvođače, ali i krajnje potrošače.

Dojčinović je najavio da će poljoprivrednici zatražiti i hitan sastanak sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelkom Kuzmić, ističući da za ovu mjeru nisu potrebna velika budžetska sredstva.

Naglasio je da su podsticaji Vlade od velikog značaja za proizvođače, posebno u uslovima rasta cijena repromaterijala i troškova radne snage.

Tagovi

gorivo subvencije poljoprivrednici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ