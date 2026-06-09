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Krupa na Uni: Prihvaćena ostavka načelnika Gojka Kličkovića, izglasan i opoziv zamjenika

Krupa na Uni: Prihvaćena ostavka načelnika Gojka Kličkovića, izglasan i opoziv zamjenika

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Skupština opštine Krupa na Uni prihvatila je danas neopozivu ostavku načelnika Gojka Kličkovića i izglasala opoziv zamjenika načelnika Miroslava Radakovića.

krupa na uni skuština opštine Izvor: Zora Savić/Srna

Za vršioca dužnosti zamjenika načelnika izabran je Đuro Babić kojeg je predložio SNSD.

Predsjednik Skupštine opštine Dušan Ćulibrk rekao je da je u prijedlogu dnevnog reda današnje vanredne sjednice bila analiza provedenih mjera po zaključku sa sjednice održane 2. aprila, ali da je prije njenog početka stigla neopoziva ostavka načelnika, te je uvrštena u dnevni red.

Na prijedlog opozicionih odbornika SDS-a, SP-a i NP-a u prijedlog dnevnog reda je uvrštena i inicijativa za opoziv zamjenika načelnika Miroslava Radakovića.

Predsjednik Skupštine opštine Dušan Ćulibrk (SNSD) ocijenio je kao dobar postupak načelnika Kličkovića koji je podnošenjem ostavke omogućio da se ne ide na opoziv, za šta bi se izdvojila znatna sredstva.

On smatra da neće doći do promjena u skupštinskoj većini u kojoj su do sada bila četiri odbornika SNSD-a, dva Ujedinjene Srpske i jedan DEMOS-a.

Potpredsjednik Skupštine opštine Đorđo Jež (DEMOS) kaže da je bio prinuđen da danas podrži inicijativu za opoziv zamjenika načelnika opštine jer smatra da nisu poštovane skupštinske odluke.

"Pokušali smo da se dogovorimo, jedno vrijeme je funkcionisalo. Podržao sam opoziv da bi se nešto promijenilo", rekao je Jež i dodao da će podržati većinu koja će napraviti pomak u prevazilaženju problema.

Kličković, član Pokreta Sigurna Srpska, rekao je da je podnio ostavku jer ne vidi svrhu rada u postojećim uslovima. On smatra da je ispunjeno 90 odsto zaključaka, ali da funkcionisanje Opštinske uprave ometa "rovarenje".

"Vjerujem da će ovdje za mjesec dana ponovo doćo do promjena, siguran sam u to", naveo je Kličković.

Zaposleni u Opštinskoj upravi drugi dan su u štrajku upozorenja zbog neisplaćenih plata. Predsjednik Štrajkačkog odbora Duško Pupac rekao je da se štrajk upozorenja nastavlja.

"Rukovodstvo opštine se nije izjasnilo u vezi sa zahtjevima, nisu nas pozvali na razgovor", naveo je Pupac.

Radnici traže da plate za mart i april budu isplaćene do 15. juna, a majska najkasnije do 25. juna.

Odbornici Skupštine opštine Krupa na Uni podnijeli su 9. marta inicijativu za pokretanje postupka opoziva načelnika opštine.

Skupština opštine je 2. aprila prihvatila zaključke koje je predložio Kličković da se umjesto inicijative za njegov opoziv ostavi rok do 31. maja za poboljšanje situacije u funkcionisanju Opštinske uprave.

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Gojko Kličković Krupa na Uni

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