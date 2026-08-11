"Kočićevi dani" od 21. do 23. avgusta: Više od 20 programa u čast Petra Kočića

"Kočićevi dani" biće održani od 21. do 23. avgusta u Banjaluci, Gomionici i Stričićima, uz više od 20 kulturnih i umjetničkih programa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Grad Banjaluka je i ove godine priredio kulturnu manifestaciju „Kočićevi dani“, koja će od 21. do 23. avgusta okupiti ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast Petra Kočića.

Baš kao i prethodnih godina, ovogodišnja manifestacija će biti zasnovana na prepoznatljivom konceptu – Dan istine, Dan slobode i Dan otadžbine, te će upravo kroz ta tri dana, spajajući kulturu, istoriju, gastronomiju i turističke potencijale Banje Luke i Zmijanja, ponuditi bogat program za sve posjetioce.

Kako je poručila ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti Danijela Kajkut, ove godine, baš kao i prethodnih želja gradske administracije jeste da kroz Kočićevo djelo podsjetimo na vrijednosti za koje se sam Kočić borio: pravdu, istinu, slobodu, dostojanstvo i očuvanje našeg kulturnog nasljeđa.

"Grad Banjaluka i ove godine priprema „Kočićeve dane“, manifestaciju koja će trajati od 21. do 23. avgusta. Ove godine, baš kao i svih prethodnih, želimo da kroz Kočićevo djelo podsjetimo na vrijednosti za koje se sam Kočić borio: pravdu, istinu, slobodu, dostojanstvo i očuvanje našeg kulturnog nasljeđa. Pripremili smo više od 20 kulturnih sadržaja u Banjoj Luci, Gomionici i Stričićima – od izložbi i performansa do modnih revija. Manifestaciju zvanično otvaramo svečanom akademijom u petak, a završavamo u nedjelju prigodnom stendap komedijom „Šta me opet snađe“, u kojoj nastupa glumica Anđelka Prpić. Želim da vas pozovem da budete dio ove sjajne manifestacije i da zajedno čuvamo sjećanje na našeg Kočića, velikana koji je svojim djelima trajno obilježio naš prostor i vrijeme", naglasila je Kajkut.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Upravnik Kuće Milanovića Duško Pevulja istakao je Banjaluka dužna da njeguje uspomenu na Kočića, te je iskoristio priliku da pozove sve da budu dio sjajnih događaja.

"Želim da irazim radost što ponovo organizujemo „Kočićeve dane“ i što će dio sadržaja biti upriličen ovdje, u Kući Milanovića. Ova manifestacija je na divan način organizovana, a Banjaluka je dužna da na ovakav način njeguje uspomenu na stvaraoca i čovjeka čiji spomenik stoji u centralnom gradskom parku. Manifestacija je koncipirana oko tri ključne stvari koje su bile najvažnije u Kočićevom životu i djelu , a to su istina, sloboda i otadžbina. To su rukovodeće ideje u organizaciji ovih dana. Kada je riječ o književnom programu, on je raznovrstan, bogat i sadržajan. I prošle godine smo se potrudili da bude u što neposrednijoj vezi sa onim što je bio Petar Kočić i sa njegovom misli. Ove godine otvorićemo jednu divnu izložbu koju je priredio Srpski nacionalni savjet iz Crne Gore. Riječ je o poklon izložbi i stalnoj postavci „Ćirilica – čuvar tradicije“ koja naglašava ono što je bilo važno u borbi Petra Kočića, a to je njegova borba za srpski jezik. Nakon toga biće upriličena i tribina", rekao je Pevulja.

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac poručila je kako je cilj ove manifestacije da Petar Kočić uvijek živi među nama.

"Naš koncept, koji smo ustanovili pod nazivom „Dan istine, slobode i otadžbine“, pokazao se kao nešto vrijedno pažnje i kao nešto što mora da se nastavi. Zato insistiramo na tome da „Kočićevi dani“ žive. Prvo je to bilo u sklopu „Kočićevog zbora“, kada smo zabilježili rekordan broj posjetilaca. Sada se „Kočićevi dani“ obilježavaju ranije, ali Kočića nikada nije dovoljno. Želimo da tokom cijele godine obilježavamo Kočićeve dane i da ova manifestacija bude sve bogatija. Kočić je uvijek savremenik i pogodan je da se predstavi u bilo kojem dobu. Ove godine imamo program koji Kočića promoviše i kroz Stričiće i Zmijanje, jer je Manjača naš nedovoljno iskorišćen potencijal .Održavamo i zborovanje u Stričićima, gdje predstavljamo našu kulturu, hranu i tradiciju. Naš cilj je da Kočić živi među nama i uvijek se trudimo da ga približimo ljudima. Treba da se više izučava u školama. To su stvari kojima treba da se ponosimo i koje treba da živimo svaki dan. Sigurna sam da će „Kočićevi dani“ okupiti veliki broj ljudi", istakla je ona.

Naime, „Kočićevi dani“ predstavljaju jednu od najznačajnijih kulturno-književnih manifestacija posvećenih velikom književniku i narodnom tribunu Petru Kočiću.

Tokom tri dana posjetioce očekuje niz kulturnih i umjetničkih programa, književnih večeri, izložbi, tradicionalnih sadržaja i drugih događaja koji će podsjetiti na život, djelo i neprolaznu vrijednost Kočićevog stvaralaštva.

Kao grad u kojem je Petar Kočić ostavio dubok trag, Banjaluka kroz ovu manifestaciju nastavlja da njeguje njegovo književno i nacionalno nasljeđe, istovremeno promovišući bogatu kulturnu baštinu i identitet Zmijanja. Upravo spoj tradicije i savremenog kulturnog izraza čini „Kočićeve dane“ prepoznatljivim događajem koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i posjetilaca.

Organizatori najavljuju da će ovogodišnje izdanje manifestacije ponuditi još raznovrsniji i kvalitetniji program, sa namjerom da dostojno sačuva uspomenu na Petra Kočića i njegovo djelo, ali i da dodatno obogati kulturni život Banjaluke.