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Određen pritvor ženi osumnjičenoj da je ubila svog slijepog supruga

Određen pritvor ženi osumnjičenoj da je ubila svog slijepog supruga

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor ženi (66) osumnjičenoj da je u Bosanskoj Krupi pucala u slijepog supruga.

pritvor Izvor: Shutterstock

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor ženi čiji su inicijali Š.H. (66), osumnjičenoj da je u kući na području Bosanske Krupe ubila svog slijepog supruga.

Pritvor joj je određen zbog opasnosti da bi mogla pobjeći, kao i zbog okolnosti zbog kojih bi puštanje na slobodu za rezultat imalo stvarnu prijetnju narušavanju javnog reda i mira, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Š.H. se sumnjiči da je 6. avgusta u večernjim časovima, nakon verbalnog sukoba sa suprugom, u njegovu desnu sljepoočnicu ispalila jedan hitac iz vatrenog oružja, svjesna da ga time može usmrtiti, što je i htjela.

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Tagovi

pritvor Bosanska Krupa

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