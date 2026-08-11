Zenički rudari izašli iz jame „Raspotočje“ nakon sedam noći: Obećana isplata zaostalih plata

Trinaest rudara Rudnika mrkog uglja „Zenica“ prekinulo je protest u jami „Raspotočje“ nakon što je Ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plata.

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Rudari Rudnika mrkog uglja "Zenica", koji su sedmu noć proveli u jami "Raspotočje", odlučili su prekinuti protest jer je resorno ministarstvo obećalo isplatu zaostalih plata.

Trinaest rudara proteklih dana protestovalo je zbog neisplaćenih plata, ali je Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije BiH (FBiH) saopštilo da su sredstva za plate osigurana i krajnji rok za isplatu je 25. avgust, prenose federalni mediji.

Posljednju platu, rudari su dobili za april, a na početku protesta, jedan od uslova bio je i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica, koje, od petka, 8. avgusta, mogu ovjeravati do 6. septembra.