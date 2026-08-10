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Muškarac iz Živinica brutalno pretukao djevojku pa je jurio nakon što mu je pobjegla iz auta

Muškarac iz Živinica brutalno pretukao djevojku pa je jurio nakon što mu je pobjegla iz auta

Autor Haris Krhalić
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Muškarac (32) iz Živinica uhapšen je nakon prijave da je brutalno fizički napao 24-godišnju djevojku. Policija provodi kriminalističku obradu.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Muškarac S. K. (32) iz Živinica uhapšen je nakon što je, prema prijavi, fizički napao 24-godišnju djevojku, piše Klix.

Policijska stanica Živinice zaprimila je prijavu sinoć oko 23.40 časova, nakon čega su na teren izašli policijski službenici i postupili po prijavi.

„Po navedenoj prijavi su postupili policijski službenici PU/PS Živinice, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja“, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Napadu su, prema svjedočenjima, prisustvovali brojni građani Živinica, među kojima je bio i glumac Elmir Krivalić, koji se oglasio nakon događaja.

Kako je naveo, slučajno se našao u središtu incidenta.

„Momak je pretukao djevojku, uspjela mu je pobjeći iz auta, a nakon što je nije mogao stići, pobjegla je u kafić na Bulevaru i sreća da su tu bili ljudi koji su je ipak uspjeli spasiti. Koliko ju je pretukao govore strašne modrice po licu i tijelu, a sva preplašena je izjavila da ju je oteo s radnog mjesta i odveo u šumu“, kazao je Krivalić.

Dodao je da je policija odmah zaštitila djevojku i krenula u potragu za osumnjičenim.

„O femicidu toliko govorimo, ali vjerujte, kad se čovjek (pa i slučajno) nađe u takvoj situaciji, stotinu puta je gore nego kako sam mislio. Cijelu neprospavanu noć razmišljam kakva osoba moraš biti da nekoga onako brutalno pretučeš, ne ide, ne mogu da shvatim nikako. Jedino što mi olakšava jeste činjenica da, za razliku od drugih sličnih slučajeva, ovaj nije imao tragičan epilog“, dodao je Krivalić.

U službenim prostorijama PU Živinice u toku je kriminalistička obrada nad S. K.

Nakon obrade, osumnjičeni će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u vezi sa krivičnim djelom nasilje u porodici.

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Tagovi

Živinice nasilje u porodici

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