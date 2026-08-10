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Hala od 30.000 kvadrata na prodaju: Grad Banjaluka nudi nekretninu vrijednu 4,5 miliona KM uz popust

Hala od 30.000 kvadrata na prodaju: Grad Banjaluka nudi nekretninu vrijednu 4,5 miliona KM uz popust

Autor Haris Krhalić
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Grad Banjaluka prodaje proizvodnu halu od 30.413 m² u Ramićima. Nekretnina vrijedna 4,5 miliona KM može biti prodata uz popust do 50 odsto.

hala u ramićima Izvor: Grad Banjaluka

Grad Banjaluka raspisao je javni konkurs za prodaju proizvodne hale sa pripadajućim zemljištem i opremom u Poslovnoj zoni „Ramići“, a nekretnina bi, pod određenim uslovima, mogla biti prodata i za polovinu procijenjene tržišne vrijednosti.

Predmet prodaje je proizvodna hala spratnosti P2, sa pripadajućim zemljištem i elektromašinskom opremom, ukupne bruto površine 30.413 kvadratnih metara.

Objekat se nalazi na građevinskoj parceli površine 50.812 kvadratnih metara, dok procijenjena tržišna vrijednost cijele nepokretnosti iznosi 4.508.340 KM.

Ipak, konkursom je predviđeno da se nekretnina može prodati i ispod procijenjene tržišne vrijednosti, uz umanjenje koje može iznositi do 50 odsto. To je moguće isključivo ukoliko se realizuje investicioni projekat od posebnog interesa za lokalni ekonomski razvoj Banjaluke i ispune svi propisani uslovi.

Uslov ulaganje od najmanje pet miliona KM

Na konkurs se mogu prijaviti domaći i strani investitori, koji uz pismo namjere moraju dostaviti poslovnu dokumentaciju i prijedlog investicionog projekta.

Projektom mora biti predviđeno ulaganje od najmanje pet miliona KM, stavljanje objekta u funkciju u roku od četiri godine od uvođenja investitora u posjed, kao i zapošljavanje najmanje 30 novih radnika u istom periodu.

Prijedloge će ocjenjivati komisija prema unaprijed utvrđenim kriterijumima, među kojima su djelatnost investitora, tehnološki nivo ulaganja, vrijednost investicije, ekološki uticaj, broj planiranih novih radnih mjesta i rok završetka investicije.

Nakon vrednovanja biće sačinjena rang-lista, poslije čega će biti sproveden postupak utvrđivanja posebnog interesa za lokalni ekonomski razvoj.

Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Zainteresovani investitori prije podnošenja prijave mogu obići nepokretnost i izvršiti uvid u relevantnu dokumentaciju, uz prethodnu najavu nadležnom Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

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Tagovi

Grad Banjaluka Ramići

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