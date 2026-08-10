Uhapšen vozač iz Kneževa: Udario dva pješaka pa pobjegao sa mjesta nesreće

Policija uhapsila D.N. iz Kneževa zbog sumnje da je pobjegao nakon saobraćajne nezgode kod Javorana u kojoj su povrijeđena dva pješaka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pripadnici Policijske stanice Kneževo uhapsili lice iz ovog mjesta čiji su inicijali D.N, zbog postojanja osnova sumnje da je pobjeglo nakon saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđena dva pješaka.

Iz banjalučke Policijske uprave saopšteno je da je u subotu, 8. avgusta, u 17.45 časova prijavljeno da se u mjestu Javorani na regionalnom putu Mitrovići-Karanovac dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđena lica iz Banjaluke čiji su inicijali R.K. i B.K, a putničko vozilo koje je učestvovalo u udesu udaljilo se sa lica mjesta.

Preduzimanjem mjera i radnji, policija je utvrdila da je u nezgodi učestvovalo putničko vozilo "folksvagen" kojim je upravljalo lice D.N.

Povrijeđenim pješacima ljekarska pomoć ukazana je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.