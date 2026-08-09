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Velika pljačka u Budvi: Trojica maskiranih razbojnika odnijela oko 320.000 evra iz marketa

Velika pljačka u Budvi: Trojica maskiranih razbojnika odnijela oko 320.000 evra iz marketa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Trojica maskiranih razbojnika uz prijetnju pištoljem opljačkala su market u Budvi i odnijela oko 320.000 evra. Policija traga za počiniocima.

kasa Izvor: Shutterstock

Tri maskirana lica su uz prijetnju pištoljem ukrala iz "Megamarketa" u Budvi oko 320.000 evra, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Do pljačke je došlo sinoć oko 22.40 časova kada su maskirani razbojnici ušli u kancelariju marketa u kojoj je bila žena, poslovođa, kao i dva muškarca, od kojih su uz prijetnju pištoljem ukrali novac iz sefa.

Riječ je o, kako se navodi, pazaru marketa za prethodna dva dana.

Tokom pljačke nije bilo povrijeđenih, prenose crnogorski mediji.

Policija traga za razbojnicima.

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Tagovi

Budva pljačka krađa market Crna Gora

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