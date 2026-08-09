Urušila se istorijska građevina u Mostaru: Automobili zatrpani pod ruševinama

U Mostaru se ponovo obrušio dio istorijske Alajbegovića kuće, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta na vozilima koja su ostala zarobljena ispod ruševina.

Izvor: bljesak.info/screenshot

Na teren su izašle i nadležne službe radi uklanjanja ostataka i oslobođenja automobila, prenose hercegovački mediji.

Ovaj objekat, sagrađen na prelazu iz osmanskog u austrougarski period, bio je prepoznatljiv po specifičnoj arhitekturi. Iako je izbjegao direktna ratna razaranja, zdanje je teško oštećeno u obilnim kišama 2016. godine, nakon čega su od nekada reprezentativne građevine ostali samo kapija i dvorišni zidovi. Kuća je u suvlasništvu Grada Mostara i brojnih potomaka, ali nije na zvaničnoj listi nacionalnih spomenika.

Ovaj incident ponovo je pokrenuo pitanje višedecenijskog problema ruševina u Mostaru, kojih je evidentirano ukupno 57. Uprkos brojnim predizbornim obećanjima političara tokom proteklih godina, nijedan od ovih devastiranih objekata nije obnovljen.

Gradske vlasti kao glavne razloge za zastoj u obnovi navode neriješene imovinsko-pravne odnose, administrativne prepreke, kao i restrikcije vezane za zabranu raspolaganja državnom imovinom, zbog čega se Mostar i dalje suočava sa ozbiljnim urbanim i bezbjednosnim izazovima.