Buktinja ne jenjava: Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je 1.500 hektara, a prioritet je zaštita ljudskih života i naselja, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Izvor: DARKO VOJINOVIĆ/AP

Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja, situacija je teška i neizvjesna, a prioritet je da niko ne strada, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Čaušić, koji je od jutros na terenu sa vatrogascima, istakao je da zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ekstremno visokih temperatura i jakih vjetrova, požar velikom brzinom menja pravac i preskače napravljene prepreke. Naveo je da je prioritet svih službi na terenu zaštita ljudskih života, a potom naseljenih mjesta i najvrednijih šumskih kompleksa.

"Nama je prioritet da niko ne strada, da probamo da zaštitimo kuće u nekoliko naselja ovdje, naravno onda najvrijedniju, šumu i onda sve ostalo što ima u ovom zaista prirodnom biseru. Dakle, velika, velika borba svih ljudi", rekao je Čaušić. Prema njegovim riječima, u petak je preventivno sprovedena evakuacija uz pomoć policije, a vatra je u pojedinim momentima prilazila neposredno do samih dvorišta.

"Kuće su u ovom trenutku odbranjene i ugroženih ljudi nema", naveo je on i dodao da informacije da su izgorjele vikendice nisu tačne.

Čaušić je rekao da je najugroženije naselje Šumarak, dok je naselje Šušara potencijalno ugroženo u zavisnosti od ruže vjetrova.

"Situacija se na terenu mijenja iz minuta u minut - ujutru bude potpuno bezbjedno, a već poslije 20 minuta uslijed udara vjetra moramo neposredno da branimo objekat", objasnio je Čaušić.

Istakao je su tri vatrogasca-spasioca u četvrtak samo zahvaljujući iskustvu i prisebnosti izbjegla tragičan ishod kada su im se vozila zaglavila u pijesku. Čaušić je naveo da je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari angažovano više od 300 ljudi, 30 velikih radnih mašina i četiri helikoptera - tri Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan Vojske Srbije.

"Želim da se zahvalim od srca svim vatrogascima, spasiocima... Ljudi ne spavaju već četiri dana, ne spavaju ni oni koji neposredno gase", rekao je je Čaušić. Dodao je da u gašenju požara učestvuju vatrogasci-spasioci, pripadnici Vojske Srbije, "Vojvodinašuma", javnih preduzeća, dobrovoljnih vatrogasnih društava, mještani i predstavnici opštine Kovin.

"Ovo je otprilike optimalan broj naših pripadnika. Kada pređete određen broj ljudi ili vazduhoplova na malom prostoru, povećava se mogućnost povređivanja ili incidenata. Naši resursi su u ovom momentu potpuno popunjeni i imamo sve što nam je potrebno zahvaljujući konstantnom zasjedanju Republičkog štaba za vanredne situacije", istakao je Čaušić.

(RTS/MONDO)