Stručnjaci upozoravaju: Nizak vodostaj ugrožava rijeke, ne koristite riječnu vodu za kupanje i navodnjavanje

Nizak vodostaj povećava temperaturu i zagađenje rijeka, a smanjuje količinu kiseonika. Stručnjaci upozoravaju na posljedice po živi svijet.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Dugotrajna sušna razdoblja i izuzetno visoke temperature posljednjih dana ugrožavaju rijeke širom Evrope, a stručnjaci upozoravaju na posljedice koje nizak vodostaj može imati na kvalitet vode i živi svijet.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save navode da pad nivoa vode dovodi do niza promjena u riječnim ekosistemima.

“Kada nivo vode u rijekama znatno padne, raste temperatura vode, smanjuje se količina otopljenog kiseonika, povećava se koncentracija zagađenja, a živi svijet rijeka, posebno riblja populacija, dolazi pod ogroman pritisak”, kazali su za Fenu iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Kako navode stručnjaci iz Sektora laboratorija za vode te agencije, porast temperature vode dovodi do smanjenja količine otopljenog kiseonika, što u ekstremnim situacijama može izazvati pomor ribe.

Nizak vodostaj utiče i na staništa i kretanje životinja.

“Nizak vodostaj rijeka dovodi i do gubitka migracionih puteva i staništa za mrijest riba te razvoj vodozemaca, a uz to ih čini lakim plijenom grabljivica”, upozoravaju stručnjaci.

Dodatni problem predstavlja povećanje koncentracije zagađenja i patogenih organizama.

“Značajna posljedica smanjenja vodostaja je i povećanje koncentracije zagađenja, ali i koncentracije patogenih organizama, što može izazvati obolijevanje životinjskog svijeta”, navode iz Sektora laboratorija za vode Agencije.

Poseban problem otpadne vode

Stručnjaci ističu da, uz nizak vodostaj, veliki problem predstavljaju netretirane komunalne otpadne vode koje se, uz mali broj izuzetaka, direktno i bez prethodnog pročišćavanja ispuštaju u vodotoke.

U takvim uslovima smanjena količina vode dodatno povećava koncentraciju zagađujućih materija, što predstavlja pritisak na riječne ekosisteme, piše Fena.

Iz Agencije apeluju na građane da budu posebno oprezni.

“Važno je apelirati na stanovništvo da ne koristi riječnu vodu za navodnjavanje, rekreaciju i kupanje te da vodu uopšteno koristi odgovorno”, poručuju stručnjaci.

Za dugoročnu zaštitu vodotoka, kako ističu, potrebno je primjenjivati sveobuhvatne mjere koje uključuju napredno pročišćavanje vode, održivo upravljanje korištenjem đubriva, obnovu i remedijaciju ekosistema, kao i savremene tehnologije za praćenje stanja vodotoka.

“Prevencija i zaštita, odnosno nadzor vodotoka, zahtijevaju sveobuhvatne strategije poput naprednog pročišćavanja vode, održivog upravljanja korištenjem đubriva, primjene procesa obnove odnosno remedijacije ekosistema te korištenja naprednih tehnologija praćenja”, zaključuju iz Sektora laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.