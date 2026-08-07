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Pravni udarac za Trampa: Sud blokirao izgradnju dvorane u Bijeloj kući od 400 miliona dolara

Pravni udarac za Trampa: Sud blokirao izgradnju dvorane u Bijeloj kući od 400 miliona dolara

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Američki apelacioni sud zaustavio je Trampov projekat gradnje dvorane u Bijeloj kući vredan 400 miliona dolara. Sud je presudio da predsjednik nema ovlašćenja za tu gradnju bez odobrenja Kongresa.

Apelacioni sud u SAD blokirao gradnju dvorane od 400 miliona dolara u Bijeloj kući Izvor: Shutterstock/rarrarorro

Američki savezni apelacioni sud u petak je naložio administraciji predsjednika Donalda Trampa da zaustavi gradnju dvorane vrijedne 400 miliona dolara (346 miliona evra). Dvorana se gradi na mjestu srušenog Istočnog krila Bijele kuće, a odluka suda predstavlja značajan pravni poraz za republikanskog predsednika u sporu koji preispituje granice njegovih ovlašćenja, piše Rojters.

Sudska odluka

Apelacioni sud za područje Vašingtona (D.C. Circuit) odluku je donio odnosom glasova 2-1 i time potvrdio privremenu zabranu gradnje. Tu mjeru je zatražila Nacionalna fondacija za očuvanje istorije, koja je prošle godine pokrenula tužbu jer je administracija srušila Istočno krilo i započela gradnju dvorane površine 8.360 kvadratnih metara bez saglasnosti Kongresa. Sud je odložio primjenu svoje odluke na 14 dana kako bi Trampovoj administraciji omogućio podnošenje žalbe Vrhovnom sudu SAD.

Tramp se žalio nakon što je okružni sudija Ričard Leon već dvaput blokirao nadzemne radove na gradilištu, ali je istovremeno dozvolio nastavak podzemnih radova. Leon, kog je imenovao bivši predsjednik Džordž V. Buš, presudio je da nijedan savezni zakon "ni izbliza ne daje predsjedniku" ovlašćenja za gradnju dvorane bez odobrenja Kongresa.

Planovi i sporovi

Plan dvorane, koju administracija opisuje kao neophodnu za velike službene događaje i bezbjednost Bijele kuće, najambiciozniji je Trampov projekat preuređenja centra Vašingtona, njegovih vladinih zgrada i nacionalnih spomenika. U odvojenom sudskom postupku nedavno je presuđeno da je Trampovo ime protivzakonito postavljeno na fasadu Kenedi Centra i naloženo je njegovo uklanjanje.

Argumenti suprotstavljenih strana

Advokat Ministarstva pravde Jakov Rot na raspravi 5. juna izjavio je da sudovi ne bi trebalo da se miješaju u projekat koji se finansira privatnim sredstvima. Smatra da bi bilo kakvo zaustavljanje radova bilo neprimjereno.

Rot je istakao da arhitektonske preferencije Fondacije ne mogu da imaju prednost u odnosu na pitanja nacionalne bezbjednosti. Naveo je i dokaze prema kojima je bivše Istočno krilo činilo predsednika i ostale zaposlene u Bijeloj kući ranjivim na napade.

"Oni jednostavno ne žele da idu pred Kongres", odgovorio je Tadeus Hojer, advokat fondacije za očuvanje istorije.

Trampova reakcija

Tramp brani projekat i njegovu cijenu, koja se udvostručila u odnosu na početne procjene. Prošlog mjeseca je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su troškovi porasli jer je dvorana "otprilike dvostruko veća i znatno kvalitetnija od prvobitnog plana". Uz to je obećao da će zgrada biti "veličanstvena i potpuno sigurna!".

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Tagovi

SAD Donald Tramp bijela kuća

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