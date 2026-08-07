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Tragedija u Bosanskoj Krupi: U kući pronađeno tijelo muškarca sa prostrijelnom ranom, uhapšena osumnjičena osoba

Tragedija u Bosanskoj Krupi: U kući pronađeno tijelo muškarca sa prostrijelnom ranom, uhapšena osumnjičena osoba

Autor Dušan Volaš
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U jednoj kući na području Bosanske Krupe pronađeno je tijelo 64-godišnjeg muškarca inicijala Š. H. sa vidljivom prostrijelnom ranom, a policija je zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapsila Š. H. (66).

Bosanska Krupa Izvor: Shutterstock

Tragični događaj odigrao se u četvrtak, 6. augusta, u kasnim večernjim satima. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) Mumo Grahović potvrdio je da je dojava zaprimljena oko 22.30 sati.

Pripadnici policije su po izlasku na teren utvrdili da je riječ o vlasniku kuće, rođenom 1962. godine, koji je pronađen bez znakova života. Operativnim radom na terenu, pod sumnjom da se dovodi u vezu sa ovim krivičnim djelom, slobode je lišen njegov sugrađanin rođen 1960. godine, prenose federalni mediji.

Službenici MUP-a USK obavili su uviđaj na mjestu događaja, a o svemu su obaviješteni dežurni i kantonalni tužilac. U toku je dalja istraga koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti i motiv ovog zločina.

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Tagovi

Bosanska Krupa ubistvo

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