Spajanje snažnog Super El Ninja i anomalije u Indijskom okeanu značajno će promijeniti vremenske prilike. Prema prognozama Evropu očekuje blaža i kišovitija zima sa višim temperaturama i manje snijega.

Izvor: Severe weather Europe

Dok se u tropskom Pacifiku ubrzano razvija izuzetno snažan Super El Ninjo, u Indijskom okeanu istovremeno jača nova okeanska anomalija, poznata kao pozitivni dipol Indijskog okeana. Zajednički uticaj ova dva fenomena, prema najnovijim sezonskim prognozama, značajno će preoblikovati vremenske prilike na sjevernoj hemisferi tokom zime 2026/2027. godine, sa izraženim posljedicama po Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Evropu.

Kako djeluje Indijski okeanski dipol?

Indijski okeanski dipol označava temperaturnu neravnotežu između zapadnog i istočnog dijela Indijskog okeana. U pozitivnoj fazi, u koju upravo ulazimo, vode na zapadu postaju neuobičajeno tople, dok se na istoku hlade.

Ova pojava pokreće snažnu atmosfersku cirkulaciju. Vazduh se uzdiže iznad toplog zapada, a spušta iznad hladnijeg istoka, stvarajući veliku tropsku ćeliju koja utiče na globalne vremenske prilike. Najnovije analize pokazuju da pozitivni dipol tek počinje, ali se očekuje da će trajati tokom jeseni i početkom zime. Jači istočni vjetrovi na istoku i slabiji na zapadu dodatno podstiču ovu anomaliju.

Sezonske prognoze padavina za jesen već pokazuju izražen deficit kiše na istoku i obilne padavine na zapadu Indijskog okeana, a to potvrđuje jačanje atmosferskog uticaja, prenosi portal Severe Weather Europe.

Vidi opis Dva moćna okeanska fenomena pokreću globalni vremenski preokret: Kakva nas zima očekuje? (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Severe weather Europe Br. slika: 6 6 / 6 AD

Razvoj Super El Ninja u Pacifiku

Istovremeno se u tropskom Pacifiku razvija Super El Ninjo, koji bi, prema aktuelnim modelima, mogao postati jedan od najjačih zabilježenih događaja. Površinske temperaturne anomalije već dostižu četiri do pet stepeni iznad prosjeka, a ispod površine se nalazi moćni topli Kelvinov talas sa anomalijama većim od osam stepeni.

Model CFSv2 i najnovija ECMWF sezonska prognoza predviđaju vrhunac koji bi mogao premašiti tri stepena, a u nekim scenarijima i šest stepeni. Ovaj izuzetno jak El Ninjo stvara snažnu atmosfersku strukturu stojećih talasa – veliko područje uzdizanja vazduha nad Pacifikom i spuštanja nad Indijskim okeanom.

Kada se to poveže sa pozitivnim Indijskim okeanskim dipolom, nastaje sinhronizovani dvookeanski sistem koji snažno usmjerava mlazne struje i putanje oluja širom sjeverne hemisfere.

Kakva nas zima očekuje u Evropi?

U Evropi, kombinacija Super El Ninja i pozitivnog Indijskog okeanskog dipola favorizuje pojačan zapadni protok vazduha sa Atlantika. Prognoze pokazuju visok pritisak nad južnom Evropom i Sredozemljem, te nizak pritisak nad sjeverozapadnim i sjevernim dijelovima kontinenta.

Šta to konkretno znači za naš kontinent:

Više temperature : Očekuju se uglavnom više temperature od prosjeka širom Evrope, zahvaljujući blažem atlantskom uticaju.

: Očekuju se uglavnom više temperature od prosjeka širom Evrope, zahvaljujući blažem atlantskom uticaju. Više padavina : Očekuje se kišovitiji period, posebno na sjeverozapadu i sjeveru.

: Očekuje se kišovitiji period, posebno na sjeverozapadu i sjeveru. Malo snijega: Snijeg će uglavnom biti ograničen na sjeverne i sjeveroistočne regije, kao i na više planinske dijelove srednje Evrope, jer se hladniji vazduh rjeđe spušta daleko na jug. Ipak, pojedini ciklonski sistemi mogu donijeti lokalne snježne epizode i u nižim predjelima unutrašnjosti.

Kombinacija izuzetno jakog Super El Ninja i pozitivnog Indijskog okeanskog dipola stvara moćan tropski motor koji će tokom zime 2026/2027. snažno oblikovati mlazne struje. Za Sjevernu Ameriku to znači oštar klimatski presjek i potencijalno aktivnu snježnu sezonu u središnjim i južnim dijelovima, dok Evropa može očekivati uglavnom blažu i kišovitiju zimu sa jačim atlantskim uticajem.

(Mondo.rs)