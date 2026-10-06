Hitno se oglasila SZO zbog plućne kuge: Evo šta se dešava sa osobama koje su bile u kontaktu sa Darijom (28)

Svjetska zdravstvena organizacija locirala je sve kontakte radnice Darije Šipilov, koja je umrla u Rusiji. Svi su pod nadzorom bez simptoma bolesti.

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Sve osobe koje su bile u kontaktu sa laboratorijskom radnicom Darijom Šipilovom (28) koja je umrla iz nerazjašnjenih razloga u institutu za istraživanje kuge u Sibiru su locirane, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija u utorak.

"Prema izvještajima, svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i pod nadzorom su zbog bolesti, a do danas niko nije pokazao simptome bolesti", rekao je portparol SZO Kristijan Lindmajer.

On je naveo da ruske vlasti trenutno ispituju da li je plućna kuga dovela do njene smrti, iako još nisu zvanično odgovorile na zahtjev SZO za dodatnim detaljima, piše Independent.

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja ponudu predsjednika SAD Donalda Trampa da pruži pomoć nakon smrti radnice.

Peskov je izjavio da ruska služba za javno zdravlje Rospotrebnadzor upravlja situacijom i da će pružiti dodatne informacije čim budu dostupne, dok istovremeno prati razvoj događaja nakon smrti laboratorijske radnice.

Podsjetimo, mlada laborantkinja u ruskom Institutu za borbu protiv kuge, kako se sumnja, preminula je od te zastrašujuće bolesti.

Za nju je bila kobna epruveta sa uzorcima kuge koja se slomila, a oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa njom izolovano je i stavljeno pod medicinski nadzor.

Nesreća se dogodila 25. septembra u državnom Institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, u istočnoj Rusiji.

Iz razloga koji tek treba da se utvrde, slomila se epruveta koja je sadržala patogen uzročnik plućne kuge.

(Mondo)