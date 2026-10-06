logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno se oglasila SZO zbog plućne kuge: Evo šta se dešava sa osobama koje su bile u kontaktu sa Darijom (28)

Hitno se oglasila SZO zbog plućne kuge: Evo šta se dešava sa osobama koje su bile u kontaktu sa Darijom (28)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Svjetska zdravstvena organizacija locirala je sve kontakte radnice Darije Šipilov, koja je umrla u Rusiji. Svi su pod nadzorom bez simptoma bolesti.

Hitno se oglasila SZO zbog plućne kuge Izvor: Shutterstock/ Richard Juilliart/društvene mreže

Sve osobe koje su bile u kontaktu sa laboratorijskom radnicom Darijom Šipilovom (28) koja je umrla iz nerazjašnjenih razloga u institutu za istraživanje kuge u Sibiru su locirane, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija u utorak.

"Prema izvještajima, svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i pod nadzorom su zbog bolesti, a do danas niko nije pokazao simptome bolesti", rekao je portparol SZO Kristijan Lindmajer.

On je naveo da ruske vlasti trenutno ispituju da li je plućna kuga dovela do njene smrti, iako još nisu zvanično odgovorile na zahtjev SZO za dodatnim detaljima, piše Independent.

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja ponudu predsjednika SAD Donalda Trampa da pruži pomoć nakon smrti radnice.

Peskov je izjavio da ruska služba za javno zdravlje Rospotrebnadzor upravlja situacijom i da će pružiti dodatne informacije čim budu dostupne, dok istovremeno prati razvoj događaja nakon smrti laboratorijske radnice.

Podsjetimo, mlada laborantkinja u ruskom Institutu za borbu protiv kuge, kako se sumnja, preminula je od te zastrašujuće bolesti.

Za nju je bila kobna epruveta sa uzorcima kuge koja se slomila, a oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa njom izolovano je i stavljeno pod medicinski nadzor.

Nesreća se dogodila 25. septembra u državnom Institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, u istočnoj Rusiji. 

Iz razloga koji tek treba da se utvrde, slomila se epruveta koja je sadržala patogen uzročnik plućne kuge.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kuga Svjetska zdravstvena organizacija Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ