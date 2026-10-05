Poslanici Evropskog parlamenta na meti AI pornografskih montaža: Među žrtvama 46 žena

Pedeset poslanika Evropskog parlamenta, među kojima je 46 žena, našlo se na meti lažnih pornografskih montaža izrađenih uz pomoć vještačke inteligencije

„Broj žena koje su se našle na meti lažne pornografske montaže, kada se vještačka inteligencija koristi za izradu eksplicitnih seksualnih sadržaja o ljudima, često i bez njihovog pristanka, znači da je time obuhvaćena svaka šesta članica Evropskog parlamenta“, navodi se u istraživanju njemačke organizacije „Digitalna transformacija Agora“.

U izvještaju se ističe da bi Evropska komisija trebalo da pronađe način da internet pretraživači uklone stranice sa ovakvim spornim sadržajem iz svojih baza podataka.

Evropska unija će od 2. decembra zabraniti aplikacije vještačke inteligencije koje omogućavaju prikazivanje osoba bez odjeće, dok je istovremeno u toku istraga o upotrebi aplikacije Grok na društvenoj mreži Iks, prenosi „Politiko“.

Višestranačka grupa od 119 poslanika uputila je pismo evropskim zvaničnicima, tražeći efikasno sprovođenje zabrane i brzo okončanje istrage protiv Groka.

„Ne može biti nikakvih propusta ili odgađanja u sprovođenju zabrane“, navela je jedna od potpisnica pisma, Lena Šiling, poslanik austrijskih Zelenih.

Pismo je 30. septembra upućeno predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsjedniku Evropskog savjeta Antoniju Košti, predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli, evropskom komesaru za tehnologiju Heni Virkunen i evropskom komesaru za ravnopravnost, spremnost i krizne situacije Hađi Lalbibu.

(Mondo)