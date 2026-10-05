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Tramp o cijenama goriva: Ukrajinski napadi na ruske rafinerije utiču na rast cijena

Tramp o cijenama goriva: Ukrajinski napadi na ruske rafinerije utiču na rast cijena

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte uzrok rasta cijena goriva, a ne situacija u Ormuskom moreuzu.

Tramp: Ukrajinski napadi na ruske rafinerije uzrokuju rast cijena goriva Izvor: Joshua Sukoff / Shutterstock.com

„Ono što izaziva rast cijena goriva više nije Ormuski moreuz jer rekordna količina barela izlazi na tržište skoro svakodnevno, već neprestani ukrajinski napadi na ruske rafinerije i zatvaranje postrojenja u 'plavim državama', poput Kalifornije, koje vrše demokrate“, naveo je Tramp na društvenoj mreži „Istina“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je juče da je ozbiljno shvatilo najavu predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da će pojačati napade na ruske rafinerije.

Kako je navedeno, Zelenski je to najavio kao odgovor na udare na ukrajinske vojne i industrijske komplekse, kao i infrastrukturu koja se koristi za potrebe oružanih snaga Ukrajine.

(Mondo)

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Tagovi

Donald Tramp cijene nafte gorivo

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