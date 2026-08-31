Sablasni prizori iz Dalmacije: Nekada prepune đaka, seoske škole danas prepuštene zubu vremena

Tuga napuštenih sela u brojnim selima dalmatinskog zaleđa.

Izvor: Youtube/Born in Dalmatia

Nekada središta života i obrazovanja, a danas tek nijemi svjedoci prošlih vremena. Školske zgrade u brojnim selima dalmatinskog zaleđa, tačnije u Kninskoj krajini, poput sela Plavno i Oćestovo, nalaze se u katastrofalnom stanju. Bez krovova, prozora i vrata, ovi objekti su prepušteni potpunom propadanju, ostavljajući iza sebe prizore koji izazivaju tugu i nostalgiju kod onih koji ih se sjećaju u boljim danima.

U reportaži objavljenoj na YouTube kanalu Born in Dalmatia, autor nas vodi kroz sablasno prazna sela Šibensko-kninske županije i obilazi ostatke nekadašnjih obrazovnih ustanova. Prizori sa terena su poražavajući: prostorije koje su nekada služile kao učionice u pitoresknom selu Plavno, smještenom u dolini okruženoj planinama nedaleko od Knina, sada su pretvorene u poljoprivredna skladišta.

"Ovo je nekad bila škola u Plavnu, a sad se tu drži sijeno. Nema ni krova, ni prozora, ni vrata", zapaža autor videa, dok obilazi zidine nekadašnje ustanove od koje su ostali samo goli, kameni kosturi.

Izvor: Youtube/Born in Dalmatia

Zbog višedecenijske nebrige i rizika od urušavanja, na nekim školskim zgradama su postavljena upozorenja koja strogo zabranjuju ulazak.

"Zabranjen je ulaz zbog urušavanja, ulaziti na vlastitu odgovornost, tako da neću rizikovati. Izokola ću samo snimiti da vidite kako izgleda u 2026. godini škola koja je nekada bila puna djece i života", objašnjava autor.

Pored zgrada, tužnu sliku upotpunjuju i nekadašnja školska igrališta na kojima su se odvijali časovi fizičkog vaspitanja, a koja su danas zarasla i pusta, dok stare cisterne uz škole leže zaboravljene. Jedna od snimljenih škola, sagrađena 1967. godine, nekada je bila velika osmogodišnja ustanova.

"Ovo je nekada bila jako lijepa škola puna đaka u neka druga, bolja vremena... Nažalost, jako puno ožiljaka iz prošlosti vidi se po zidovima", sjetno konstatuje autor dok prikazuje ruševine u Oćestovu, još jednom selu kninskog zaleđa. Danas, lokalno stanovništvo i prolaznici s gorčinom svjedoče njenom nestajanju.

Kroz cijelu reportažu provlači se jasan apel lokalnim i državnim vlastima. Iako u ovim krajevima danas živi jako malo ljudi i gotovo da nema djece školske dobi, postoji snažna želja da se država i opština angažuju kako bi se ovi objekti barem sačuvali i konzervirali, jer su im osnovni zidovi i dalje u iznenađujuće dobrom stanju.

Vidi opis Sablasni prizori iz Dalmacije: Nekada prepune đaka, seoske škole danas prepuštene zubu vremena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/Born in Dalmatia Br. slika: 8 8 / 8

"Valjalo bi da se opština i država angažuju pa da obnove školu, samo da je srede, da ovo sačuvaju. Zidovi su dobri, osnova je odlična da se krov popravi. Bilo bi lijepo makar da se stave prozori, vrata, da se srede krovovi i da se to malo uredi, da ne bude ovako kao ruševina", poručuje autor videa na samom kraju.

Ove napuštene škole nisu samo uništene građevine; one su spomenici jednom vremenu kada je život u dalmatinskim selima bujao. Mještani se nadaju da će nadležne institucije uskoro pronaći sluha za njihove molbe, te da će barem estetskom sanacijom krovova i fasada spriječiti da ove zgrade izgledaju kao ožiljci iz prošlosti i zastrašujuće ruševine.