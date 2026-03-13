Bizarna situacija u Dalmaciji: Roditelji tvrde da učiteljica spava dok djeca prate nastavu

Roditelji učenika Osnovne škole "Galovac" u Dalmaciji već dvije godine upozoravaju na nesvakidašnji problem – tvrde da njihova učiteljica često zaspi tokom nastave.

Iako je slučaj prijavljen svim nadležnim institucijama, rješenja još nema, dok školu potresaju i optužbe za nepotizam.

Drama u ovoj obrazovnoj ustanovi počela je još u maju 2024. godine, kada su roditelji zvanično uputili prve pritužbe. Direktor škole Josip Lučić potvrdio je da je upoznat sa slučajem, ali navodi da je učiteljica tada negirala sve optužbe.

Nadzor utvrdio propuste, ali ne i spavanje

Nakon prve prijave, škola je pokrenula praćenje rada prosvjetne radnice. U proces su se uključili stručni saradnici, direktor, pa čak i Agencija za odgoj i obrazovanje.

"Krajem maja 2024. nad njom je sproveden stručno-pedagoški nadzor tokom kojeg su utvrđeni određeni nedostaci u radu koje je trebalo otkloniti", izjavio je Lučić za Zadarski list.

Međutim, roditelji ističu da se situacija nije promijenila. Početkom 2026. godine podnesena je nova prijava, ali je postupak trenutno u zastoju. Direktor pojašnjava da novi nadzor još nije sproveden jer je učiteljica na bolovanju, zbog čega joj nije uručeno ni pisano upozorenje.

Pokušaj smjene direktora

Slučaj je stigao i do Zadarske županije, koja kao osnivač škole smatra da je bilo kakvo neprimjereno ponašanje u učionici neprihvatljivo. Ipak, njihove ruke su vezane kada su u pitanju radnopravne mjere protiv učitelja, jer je to u nadležnosti škole.

Nezvanične informacije govore da je Županija u nekoliko navrata pokušala smijeniti direktora Lučića, ali bez uspjeha. Razlog je Školski odbor u kojem osnivač ima samo tri od sedam članova, što direktoru obezbjeđuje ostanak na funkciji.

Sumnjiva zapošljavanja

Ovo nije prvi put da se OŠ "Galovac" nalazi u žiži javnosti. U septembru 2024. godine ustanova je bila u centru afere zbog sumnji u zapošljavanje preko veze.

Tada je jedna učiteljica, koja je u školi radila 14 godina, upozorila da su u školi zaposlena tri člana iste porodice. Prosvjetna inspekcija je tada utvrdila nepravilnosti i zabranila rad jednoj učiteljici jer je njen ugovor, kako se ispostavilo, sklopljen protivzakonito.