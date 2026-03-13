Sve o civilnoj obuci u Banjaluci: Šta donosi novi plan za mlade od 18 do 25 godina?

Predloženom Odlukom o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada Banje Luke predviđeno je da mladi steknu znanja i vještine kako bi bili spremniji i obučeni za reagovanje u različitim vanrednim situacijama.

Ovom odlukom, kako je navedeno – uspostavlja se civilna obuka mladih na području teritorije Grada Banjaluka kao organizovani program obuke mladih lica, zasnovan na dobrovoljnom učešću, radi sticanja znanja i praktičnih vještina za postupanje u slučaju vanrednih situacija i drugih zadataka iz oblasti zaštite i spasavanja.

Civilna obuka bi se odnosila na mlade od 18 do 25 godina, sa prebivalištem na području Grada Banjaluka, a sprovodila bi se u skladu sa Planom i programom obuke koje donosi nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Banjaluka.

Kako je navedeno u Odluci, koja je među predloženim tačkama za sjednicu Skupštine Grada zakazanu za 24. mart– cilj obuke je osposobljavanje mladih lica za bezbjedno i efikasno reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Takođe, cilj obuke je sticanje osnovnih znanja iz oblasti civilne zaštite i sistema zaštite i spasavanja, razvijanje timskog rada, discipline i društvene odgovornosti, ali i jačanje ukupne otpornosti lokalne zajednice na situacije izazvane elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom.

"Civilna obuka mladih realizovala bi se u formi kampa, u trajanju od 20 radnih dana, sa teorijskom i praktičnom nastavom, pri čemu praktični dio čini većinski dio obuke. Obuku bi sproveo Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka, uz angažovanje stručnih lica, javnih ustanova i drugih relevantnih subjekata sistema zaštite i spasavanja", navedeno je na sajtu Grada.

Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, iskustva iz prethodnih godina pokazala su da nivo pripremljenosti stanovništva za postupanje u kriznim situacijama nije zadovoljavajući, posebno kada je riječ o osnovnim znanjima i praktičnim vještinama koje mogu biti presudne u prvim časovima nakon nastanka elementarne nepogode ili druge nesreće. Upravo taj vremenski period često određuje razmjere posljedica po živote ljudi i materijalna dobra.

"Mladi ljudi, kao fizički sposobna, adaptabilna i društveno aktivna kategorija stanovništva, predstavljaju značajan potencijal za sistem zaštite i spasavanja. Međutim, bez organizovane, stručne i praktične obuke, taj potencijal ostaje nedovoljno iskorišten. Uspostavljanjem civilne obuke mladih, Grad Banja Luka prvi put sistemski pristupa edukaciji mladih u oblasti zaštite i spasavanja, kroz jedinstven i strukturisan program", navedeno je u obrazloženju.

Naglašeno je da civilna obuka mladih nema vojni karakter, niti predstavlja bilo kakav oblik vojne ili paravojne obuke.

"Riječ je isključivo o civilnoj, humanitarnoj i društveno korisnoj aktivnosti, usmjerenoj na zaštitu ljudi, imovine i životne sredine. Na taj način, civilna obuka mladih je u potpunosti usklađena sa principima civilne zaštite i međunarodnim standardima u ovoj oblasti", zaključeno je u obrazloženju Odluke o uspostavljanju civilne obuke mladih na području grada Banjaluke.

Podsjećamo, inicijativu za ovu obuku juče su Gradu Banjaluka i gradonačelniku Drašku Stanivukoviću uputili predstavnici Pokreta "Sigurna Srpska", predlažući uvođenje dobrovoljnog civilnog roka.