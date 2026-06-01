logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen još jedan osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

Uhapšen još jedan osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Pripadnici njemačke policije uhapsili su i drugog osumnjičenog za ubistvo Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

Kako prenosi Berliner Zeitung (BZ), danas je uhapšen 32-godišnjak koji se dovodi u vezu sa otmicom i ubistvom državljanina BiH. On je već sproveden u istražni zatvor, pišu Nezavisne novine.

Ovo je drugo hapšenje u slučaju brutalnog ubistva. Naime, još 11. maja policija je, prema informacijama BZ, uhapsila prvog osumnjičenog (40) u Spandauu zbog navodne otmice biznismena.

Podsjetimo, dana 23. aprila 2026. godine, 51-godišnji građevinski preduzetnik Ismet K. otet je u berlinskom naselju Waidmannslust (opština Reinickendorf). Nepoznati počinioci su ga tog jutra nasilno ugurali u bijeli transporter i odvezli. Policija i tužilaštvo od tada su vodili istragu zbog sumnje na nasilno krivično djelo.

Pronalazak tijela

Prošlog petka tijelo građevinskog preduzetnika iskopano je u šumi, nedaleko od Potsdama. Kod žrtve su pronađena lična dokumenta i nekoliko stotina evra gotovine.

Kako je BZ saznao iz istražnih krugova, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do njegovog tijela. Biznismen je, prema navodima, preminuo usled teških povreda koje su mu nanesene po glavi i tijelu.

I dok se istraga nastavlja, inspektori sumnjaju da je motiv finansijske prirode.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Njemačka ubistvo biznismen BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ