Eskalacija na Bliskom istoku: Iran u potpunosti prekinuo komunikaciju sa Amerikom, slijedi potpuna blokada

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Iran je prekinuo komunikaciju sa Amerikom zbog izraelskih napada na Liban, tražeći zaustavljanje ofanzive i povlačenje iz okupiranih područja.

Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Iran je u potpunosti prekinuo komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog izraelskih napada na Liban, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Kako je objavljeno u izveštaju, situacija u Libanu bila je ključna za prekid vatre, koji je "sada prekršen na svim frontovima".

Tasnim prenosi stav iranskih zvaničnika koji kažu da zbog "zločina cionističkog režima u Libanu" neće biti nastavka dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha.

"Zvaničnici zahtijevaju zaustavljanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje s okupiranih područja", objavio je Tasnim.

Dodaje se da Iran sada kreće u "potpunu blokadu Ormuskog moreuza".

Teheran je prethodno dozvoljavao prolaz kroz ključne rute određenim brodovima, ali pod uslovima koje je diktirao Iran.

Takođe, kako prenosi Tasnim, moreuz Bab el Mandeb koji spaja Crveno more s Adenskim zalivom i Indijskim okeanom biće blokiran od strane "osovine otpora". Iran je saveznik s militantnom grupom Huta u Jemenu, koji se graniči s tom uskom tačkom.

(Jutarnji/MONDO)

Tagovi

Iran SAD Izrael Liban rat

