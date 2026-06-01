logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak pad sa kvada kod Dervente: Među povrijeđenima i maloljetnik, hitno prevezen u UKC RS

Težak pad sa kvada kod Dervente: Među povrijeđenima i maloljetnik, hitno prevezen u UKC RS

Autor Dušan Volaš
0

Dvije osobe, među kojima je i jedan maloljetnik, povrijeđeni su nakon što su pale sa kvada na području Dervente.

Težak pad sa kvada kod Dervente Izvor: Shutterstock

Policijskoj stanici Derventa je sinoć oko 19:30 časova stigla prijava da su T.P. iz Dervente i maloljetnik zadobili tjelesne povrede usljed pada sa ovog četvorotočkaša.

Pripadnici Policijske uprave Doboj potvrdili su da je povrijeđenoj T.P. ljekarska pomoć ukazana u dobojskoj bolnici "Sveti apostol Luka". Zbog ozbiljnosti povreda ili potrebe za specifičnim liječenjem, maloljetno lice je hitno upućeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

O svemu što se dogodilo odmah je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kvad Doboj saobraćajka udes

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ