Težak pad sa kvada kod Dervente: Među povrijeđenima i maloljetnik, hitno prevezen u UKC RS

Dvije osobe, među kojima je i jedan maloljetnik, povrijeđeni su nakon što su pale sa kvada na području Dervente.

Policijskoj stanici Derventa je sinoć oko 19:30 časova stigla prijava da su T.P. iz Dervente i maloljetnik zadobili tjelesne povrede usljed pada sa ovog četvorotočkaša.

Pripadnici Policijske uprave Doboj potvrdili su da je povrijeđenoj T.P. ljekarska pomoć ukazana u dobojskoj bolnici "Sveti apostol Luka". Zbog ozbiljnosti povreda ili potrebe za specifičnim liječenjem, maloljetno lice je hitno upućeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

O svemu što se dogodilo odmah je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.