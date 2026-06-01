Najavljene promjene u onlajn kupovini: Zbog EU pravila na domaćem tržištu moguća i naknada za rukovanje pošiljkama

Period izuzetno povoljne internet kupovine preko platformi poput Temua, Šejna i Aliekspresa mogao bi uskoro doživjeti značajne promjene. Evropska unija planira da od 1. jula uvede posebne naknade na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 evra, s ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije i uređenja tržišta elektronske trgovine.

Prema podacima Evropske komisije, tokom 2024. godine u zemlje EU stiglo je više od 4,6 milijardi paketa male vrijednosti, odnosno oko 12 miliona pošiljki dnevno. Sličan trend bilježi se i u BiH, gdje je broj pošiljaka sa međunarodnih e-commerce platformi posljednjih godina višestruko povećan.

Izvršni direktor za poštanski saobraćaj Pošta Srpske Zoran Durić istakao je da je rast internet kupovine posebno izražen od 2022. godine.

"Danas govorimo o stotinama hiljada pošiljaka na mjesečnom nivou. Temu je napravio pravu revoluciju u međunarodnoj online trgovini, a korisnici su se veoma brzo navikli na ovakav način kupovine", rekao je Durić.

On navodi da trenutno građani Republike Srpske ne plaćaju dodatne naknade za pošiljke naručene preko Temua, bez obzira na način plaćanja. Međutim, upozorava da bi evropske mjere mogle indirektno uticati i na tržišta zemalja regiona.

Prema najavama, od novembra bi mogla biti uvedena i dodatna naknada za rukovanje pošiljkama, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne dostave.

S druge strane, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija" Dragan Јošić smatra da argument o zaštiti tržišta od nelojalne konkurencije nije u potpunosti opravdan.

"Umjesto fokusiranja na cijene, mnogo više pažnje trebalo bi posvetiti kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda koji dolaze iz inostranstva. Potrošači često nemaju dovoljno informacija o sastavu i sigurnosti robe koju kupuju preko stranih platformi", rekao je Јošić.

On upozorava da su kupci prilikom kupovine preko stranih aplikacija manje zaštićeni nego kod domaćih trgovaca, jer na takve transakcije nije moguće primijeniti domaće propise o zaštiti potrošača, uključujući pravo na povrat robe u roku od 14 dana.

Uprkos mogućem poskupljenju, sagovornici smatraju da nove naknade neće značajno smanjiti interes građana za kupovinu preko kineskih platformi.

"Čak i uz dodatne troškove, proizvodi sa Temua i sličnih platformi ostaju znatno jeftiniji od mnogih proizvoda dostupnih na evropskom i domaćem tržištu. Zbog toga ne očekujemo drastičan pad broja narudžbi", ocijenio je Јošić.

Pošte Srpske su, usljed naglog rasta onlajn trgovine, posljednjih godina modernizovale svoje logističke procese, digitalizovale praćenje pošiljaka i uvele paketomate kao alternativni način preuzimanja paketa.

I dok Evropska unija nastoji pronaći balans između zaštite domaće privrede i interesa potrošača, ostaje da se vidi kako će nove mjere uticati na navike kupaca i budućnost internet trgovine u regionu.

(RTRS)