Dječak se spotakao i pao s mosta: Teško povrijeđeno osmogodišnje dijete u Sloveniji

Osmogodišnje dijete teško je povrijeđeno kod Kobarida u Sloveniji prilikom pada sa pješačkog mosta na kamenu padinu i nalazi se u životnoj opasnosti.

Izvor: Shutterstock

Porodica iz Njemačke je prije nesreće pješačila stazom od vodopada Kozjak preko pješačkog mosta na rijeci Soči prema kampu.

Nekoliko metara prije kraja mosta dugog oko 51 metar, osmogodišnje dijete se spotaknulo, palo sa mosta na kamenitu padinu ispod, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.

Dijete je sa teškim povredama helikopterom prevezeno u Univerzitetski klinički centar LJubljana na dalje liječenje.

Teška nesreća dogodila se juče u blizini jednog od lokalnih kampova, prenosi RTV Slovenija.

Ograda na pješačkom mostu je visoka jedan metar i ima tri čelična kabla. Na osnovu dosadašnjih nalaza, policija je isključila krivicu trećeg lica.