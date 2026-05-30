Zabrinjavajuća situacija: Epidemija ebole u Kongu izmiče kontroli

Situacija u vezi sa epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo izuzetno je zabrinjavajuća, rekao je zamjenik direktora operacija u organizaciji "Ljekari bez granica" Alan Gonzales.

Gonzales je upozorio da je brzina širenja ebole bez presedana i oni na terenu ne mogu da je prate.

"Dvije sedmice nakon proglašenja epidemije ebole u provinciji Ituri situacija je duboko alarmantna i predstavlja legitiman izvor zabrinutosti za zajednice i zdravstvene radnike na prvoj liniji fronta", naveo je Gonzales u saopštenju.

Novi sumnjivi slučajevi ebole se identifikuju svakodnevno, ali brzina testiranja sprečava blagovremenu dijagnozu.

"Kapacitet testiranja mora se odmah povećati kako bi se situacija stavila pod barem djelimičnu kontrolu", upozorio je Gonzales tokom posjete generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa Ituriju.

SZO je proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.

Više od 900 sumnjivih slučajeva je prijavljeno u Kongu, uključujući 223 sumnjiva smrtna slučaja. Prethodna epidemija ebole u toj zemlji je završena u oktobru 2025. godine.

