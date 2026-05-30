logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabrinjavajuća situacija: Epidemija ebole u Kongu izmiče kontroli

Zabrinjavajuća situacija: Epidemija ebole u Kongu izmiče kontroli

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Situacija u vezi sa epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo izuzetno je zabrinjavajuća, rekao je zamjenik direktora operacija u organizaciji "Ljekari bez granica" Alan Gonzales.

kongo ebola.JPG Izvor: YouTube/Screenshot

Gonzales je upozorio da je brzina širenja ebole bez presedana i oni na terenu ne mogu da je prate.

"Dvije sedmice nakon proglašenja epidemije ebole u provinciji Ituri situacija je duboko alarmantna i predstavlja legitiman izvor zabrinutosti za zajednice i zdravstvene radnike na prvoj liniji fronta", naveo je Gonzales u saopštenju.

Novi sumnjivi slučajevi ebole se identifikuju svakodnevno, ali brzina testiranja sprečava blagovremenu dijagnozu.

"Kapacitet testiranja mora se odmah povećati kako bi se situacija stavila pod barem djelimičnu kontrolu", upozorio je Gonzales tokom posjete generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedrosa Adhanoma Gebrejesusa Ituriju.

SZO je proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.

Više od 900 sumnjivih slučajeva je prijavljeno u Kongu, uključujući 223 sumnjiva smrtna slučaja. Prethodna epidemija ebole u toj zemlji je završena u oktobru 2025. godine. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ebola Kongo SZO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ