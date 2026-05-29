"Pet od 10 zaraženih će umrijeti": Alarm zbog smrtonosnog virusa, još 906 zaraženih

Autor Vesna Kerkez
SZO je saopštila da je u DR Kongu prijavljeno 906 sumnjivih slučajeva ebole, od kojih je 125 potvrđeno, uz 17 smrtnih ishoda u istočnim provincijama.

u DR Kongu prijavljeno 906 sumnjivih slučajeva ebole Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je u petak objavila da trenutno postoji 906 sumnjivih slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo, a 223 sumnjiva smrtna slučaja su pod istragom.

Pojava novih slučajeva infekcije sojem ebole Bundibugjo nastavlja se u DR Kongu, a prijavljeni su i novi slučajevi u Ugandi. U DR Kongu je potvrđeno 125 slučajeva infekcije ebolom. U tri provincije u istočnom dijelu zemlje - Ituriju, Severnom Kivuu i Južnom Kivuu - potvrđeno je 17 smrtnih slučajeva usled infekcije.

Sedam slučajeva infekcije je takođe potvrđeno u Ugandi, od kojih su tri uvezena iz DR Konga, a jedan je smrtni slučaj. Međutim, SZO nije prijavila prenošenje u zajednici. Stopa smrtnosti među onima sa potvrđenom infekcijom kreće se od 30 do 50 procenata, rekla je Anais Legand iz Tima za patogene visokog rizika, u okviru Programa SZO za zdravstvene vanredne situacije.

"To je ogroman procenat i znači da će vjerovatno do pet od 10 ljudi na kraju umrijeti. Rana njega bi mogla pomoći u smanjenju stope smrtnosti, rekla je Legand, dodajući da su podaci preliminarni i da zahtijevaju dalja istraživanja, javlja Jutarnji.

Trenutno ne postoje odobrene vakcine ili terapije posebno dizajnirane za bolest koju izaziva virus Bundibugjo, ranije je saopštila SZO.

