Horor u Zemunu: Dječak (12) navodno pokušavao da napravi bombu, eksplozija mu raznijela prste

Autor Vesna Kerkez
Dječak (12) teško je povrijeđen u beogradskom naselju Zemun kada se eksplozivna naprava aktivirala dok ju je držao u rukama.

dječak u zemunu teško povrijeđen u eksploziji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak se u stanu u kom živi igrao bez dovoljnog nadzora. On je, navodno, želio da napravi bombu, a opasna materija mu je eksplodirala u rukama i nanijela mu opasne povrede.

Ekipa Hitne pomoći odmah je po pozivu izašla na teren, gdje su mu konstatovali teške tjelesne povrede.

Dijete je, kako se nezvanično navodi, izgubilo prste na ruci, a obe ruke pretrpjele su ozbiljne povrede, kao i jedna noga.

Hitno je transportovan u Urgentni centar gdje ljekari pokušavaju da saniraju rane.

Za sada nije poznato da li je životno ugrožen.

Policija je izašla na lice mjesta i uviđaj je u toku.

(Kurir/Mondo) 

