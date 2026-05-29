Centar za radioterapiju dobio nove aparate: Savremena oprema za onkološke pacijente puštena u rad na UKC-u

Onkološki pacijenti u Republici Srpskoj od danas imaju pristup najsavremenijoj radioterapiji zahvaljujući svečanom puštanju u rad trećeg TrueBeam linearnog akceleratora i Bravos sistema za brahiterapiju u Affidea/IMC centru za radioterapiju u okviru UKC- RS.

Kako je saopšteno iz Affidea centra za radio terapiju, ova investicija, vrijedna oko 10 miliona konvertibilnih maraka, dodatno je unaprijedila kapacitet Centra za radioterapiju i potvrdila njegovu vodeću poziciju u oblasti radioterapijskog liječenja u Bosni i Hercegovini i regionu.

"Puštanjem u rad novog uređaja, Affidea/IMC centar za radioterapiju postao je jedini centar u Bosni i Hercegovini koji raspolaže sa tri identična TrueBeam linearna akceleratora, najnovije generacije radioterapijske opreme. Istovremeno je instaliran i Bravos sistem za brahiterapiju, unaprijeđeni su sistemi za planiranje i vođenje terapije, te modernizovana kompletna informatička infrastruktura Centra", navode iz ovog centra.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske, zdravstvenog sektora, partnerskih organizacija i udruženja pacijenata, koji su istakli značaj kontinuiranih ulaganja u zdravstveni sistem i unapređenje dostupnosti savremenih terapija. Tokom događaja upriličeno je i tradicionalno presijecanje vrpce, nakon čega su zvanice i predstavnici medija obišli Centar i upoznali se sa novim tehnološkim kapacitetima.

Besplatno liječenje i petnaest godina bez lista čekanja

Od osnivanja 2010. godine do danas, kako se navodi, u Affidea/IMC centru za radioterapiju liječeno je više od 30.000 onkoloških pacijenata. Dalje se dodaje da tokom petnaest godina rada ovog centra nije bilo liste čekanja za radioterapijske tretmane, niti je ijedan pacijent ostao bez planirane terapije zbog tehničkih razloga.

"Poseban značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da su najmodernije metode liječenja danas dostupne pacijentima u Republici Srpskoj, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene centre u regionu ili inostranstvu. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira liječenje svojih osiguranika u ovom centru", naveli su iz Affidea centra za radio terapiju.