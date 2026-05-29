Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji (Video)

Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Prema pisanju rumunskog portala Viata Libera, dron je pogodio stambenu zgradu u Galacu tokom noći 29. maja, dok je širom Ukrajine proglašena vazdušna vanredna situacija.

Dron pogodio zgradu u Moskvi Izvor: X/@jurgen_nauditt/@sentdefender

Prema lokalnim vlastima koje citiraju mediji, u napadu su povrijeđene dvije osobe i evakuisano je 70 stanovnika iz oštećene zgrade.

Eksplozivno punjenje drona je potpuno detoniralo i izazvalo požar na mjestu udara, rekli su lokalni zvaničnici. Dodali su da više nije bilo potrebe za evakuacijom drugih dijelova pogođene stambene zgrade.

Galac, grad na istoku Rumunije, nalazi se na samo deset kilometara od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, nedaleko od južnog dijela Odeske oblasti Ukrajine.

Rumunsko ministarstvo odbrane izdaje saopštenje

Rumunsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je tokom ruskog napada na Ukrajinu, borbeni dron večeras ušao u rumunski vazdušni prostor i da je praćen dok nije udario u stambenu zgradu u gradu Galacu na istoku Rumunije.

Evo njihovog saopštenja za štampu:

„Tokom noći između 28. i 29. maja, Rusija je nastavila napade dronova na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, blizu rečne granice sa Rumunijom.

Jedan od ovih dronova ušao je u rumunski vazdušni prostor. Radar ga je pratio do južnog dijela grada Galaća, gde se srušio na krov stambene zgrade, a nakon udara je izbio požar.

Specijalizovani timovi iz IGSU i drugih službi Ministarstva unutrašnjih poslova, Rumunske obavještajne službe i Rumunske policije djeluju na terenu.

Radarima rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane (MApN) otkrili su dronove koji su leteli blizu rumunskog vazdušnog prostora. Dva aviona F-16 iz Službe za vazdušni nadzor poletjela su u 1:19 sa 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju, uz podršku helikoptera IAR 330 SOCAT Rumunskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva. Piloti su bili ovlašćeni da djeluju protiv ciljeva tokom cijelog trajanja uzbune.

Nacionalni vojni komandni centar obavijestio je Glavni inspektorat za vanredne situacije o potrebi preduzimanja mjera za uzbunjivanje stanovništva. U tom kontekstu, poruke RO-Alert poslate su okruzima Tulča, Galac i Braila.

Situacija je dinamična i ponovo ćemo objaviti informacije i zvanične podatke čim budu dostupni.

