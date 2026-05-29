CIK ovjerio učešće SNSD-a na izborima: Arnautović tvrdio da Dodik nije imao pravo da potpiše prijavu

Autor Nikolina Damjanić
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je učešće SNSD-a na opštim izborima, uprkos protivljenju člana CIK-a Suada Arnautovića koji je tvrdio da prijavu nije potpisalo ovlašteno lice.

Odluka je usvojena sa četiri glasa "za" na današnjoj sjednici CIK-a.

Arnautović je tokom rasprave naveo da je prijavu za učešće na izborima potpisao lider SNSD-a Milorad Dodik, za kojeg smatra da nema aktivnu legitimaciju za takvo postupanje.

"Prijava je potpisana od strane lica koje nema aktivnu legitimaciju i pravosnažnom presudom prestala mu je službena dužnost predsjednika političke organizacije", rekao je Arnautović.

Prema njegovim riječima, ovjeravanjem prijave CIK bi ignorisao presudu Suda BiH jer je, kako tvrdi, prijavu u suštini potpisalo neovlašteno lice.

S druge strane, služba CIK-a koja je predložila ovjeru ukupno 67 političkih partija navela je da je u izvodu iz sudskog registra Milorad Dodik i dalje evidentiran kao ovlaštena osoba za zastupanje SNSD-a.

Pojedini članovi Komisije istakli su i da je SNSD bio ovjeren i u prethodnom izbornom ciklusu, u periodu kada je presuda protiv Dodika već bila pravosnažna.

Članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina rekla je da je služba Komisije izvršila sve potrebne provjere i utvrdila da 67 političkih subjekata, među kojima je i SNSD, ispunjava uslove za ovjeru učešća na izborima.

