Dodik: Postignut sporazum o zajedničkom izbornom djelovanju

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj postigla je sporazum o zajedničkom nastupu na opštim izborima, potvrdio je lider SNSD-a Milorad Dodik u Banjaluci.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas postigla sporazum o zjedničkom nastupu na narednim opštim izborima.

"U narednom periodu sporazum će biti potpisan zvanično. Obezbijedili smo stabilnost i mir, razvoj Srpske, vidljivu brigu za porodicu, borce i sve članove društva", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

On je istakao da je razgovarano o dosadašnjoj saradnji koalicije.

"U Republici Srpskoj ima 400.000 porodica i našu politiku usmjeravamo prema njima. Naša koalicija je stabilna, a nastavićemo da radimo za dobrobit Srpske i građana", rekao je Dodik.

SNSD će predložiti kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH za oktobarske izbore koje će podržati sve stranke vladajuće koalcije, izjavio je Dodik.

"Sve partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali i svi zajedno izražamo cilj da obezbijedimo dvotrećinsku većinu za našu koaliciju. Da imamo dovoljno mandata za formiranje Vlade, istakao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka vladjuće koalicije.

On je istakao da bi to bio osnov i za pozicioniranje na nivou BiH, gdje je cilj 10 poslanika u Predstavničkom domu.

"Sa stanovišta ovog rezultata u Republici Srpskoj da ova koalicija da četiri delegata u Dom naroda. To je zajednički cilj i ka tom cilju ćemo ići organizovano i veoma jasno", naglasio je Dodik.

On je rekao da je dogovoreno da će sve političke partije zadržati svoj nivo participacije nakon predstojećih izbora.

"To znači da će ukoliko, eventualno, neko od partija bude imao manji procenat učešća – njima se garantuje ovaj koji sada ima. Oni koji obezbijede više dobiće više", kaže Dodik.

Sastanku koalicije prisustvovali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić, SPS-a Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, NPS-a Darko Banjac i DNS-a Nenad Nešić.