Milorad Dodik: "Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o državnoj imovini"

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas, da će ukoliko Kristijan Šmit nametne zakon o državnoj imovini, isti čas biti donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske.

"Nećemo dozvoliti da se više iko bavi sa nama na taj način. Šmitove odluke moraju biti poništene. Kada se to završi, Republika Srpska je spremna na razgovore i dogovore u BiH. Prije toga nećemo razgovarati", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je identifikacija bilo kog Srbina danas sa BiH ravno izdaji srpskih boraca koji su dali živote za Republiku Srpsku.

"Ne može da opstane ovakva nakaradna BiH, antidejtonska u kojoj nema ništa od onoga što piše u Ustavu", rekao je Dodik.

On smatra da će "muslimanski političari", zajedno sa strancima i dijelom, kako kaže, otpada iz Republike Srpske, ponovo pokušati da ukinu Srpsku i okrive srpski narod.

"Vojska Republike Srpske nije izvršila genocid. To je podvala koju žele da nametnu kao predznak i epitet srpskom narodu. To je laž koju su smislili propagandisti koji su htjeli da sahrane istoriju srpskog naroda kroz dva svjetska rata", ukazao je Dodik.

On je istakao da Republika Srpska nije zabluda, niti inat srpskog naroda, zbog čega opstaje, jer je iskonski narodna.

"BiH je danas Frankenštajn za srpski narod koja ne može da podari ništa dobro za Srbe. Što duže ostajemo u BiH, biće nam gore", rekao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska neće da uđe ni u kakav ratni sukob, ali da vjeruje da će civilizovani svijet nakon globalnih nereda doći u poziciju da se obezbijedi pravo naroda na samoopredjeljenje.

"Moramo da se okupimo oko te ideje. Nema nijednog znaka koji bi mogao biti optimističan u našem daljem ostanku u BiH. BiH je bila eksperiment u kojem je zaustavljen razvoj Republike Srpske i svi njeni projekti", istakao je Dodik.

On je podsjetio da je "jedan musliman" zaustavio otvaranje mosta na Savi kod Gradiške kojim Banjaluka treba da se spoji na auto-put Zagreb-Beograd, a u koji je Republika Srpska uložila 35 miliona KM.