Iran izdao dramatično upozorenje: Tramp se oglasio usred bliskoistočne krize

Iran prijeti napadima na sjever Izraela ako Bejrut bude pogođen.

Iran je zaprijetio da će napasti sjever Izraela ukoliko Bejrut bude pogođen izraelskim udarima.

Centralna vojna komanda Irana upozorila je stanovnike tog područja da ga napuste kako ne bi bili povrijeđeni u slučaju da Izrael sprovede planirane napade na južna predgrađa Bejruta, javlja Skaj Njuz.

Izraelski premijer je jutros otkrio da je naredio nove udare na glavni grad Libana.

Izraelska vojska je potom izdala naređenje za evakuaciju stanovnika južnih predgrađa Bejruta.

Prijetnja je uslijedila nakon što je savjetnik vrhovnog vođe Irana na društvenim mrežama objavio da Iran neće tolerisati eskalaciju u Libanu i da strpljenje oružanih snaga Islamske Republike Iran ima svoje granice.

Mohsen Rezai je takođe insistirao da se Ormuski moreuz nalazi pod upravom Irana i da ta zemlja neće dozvoliti da se blokada nastavi.

Tramp kaže da se Iran nije javio povodom obustave mirovnih pregovora

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za američkog partnera televizije Skaj Njuz da nije dobio nikakvu poruku iz Irana povodom izvještaja da Teheran obustavlja mirovne pregovore.

"To je primjereno da kažu, jer su bolji pregovarači nego borci", rekao je američki predsjednik u kratkom telefonskom razgovoru za NBC News.

"To ne znači da ćemo otići tamo i početi da bacamo bombe na sve strane", dodao je Tramp. "Zadržaćemo blokadu."

Predsjednik SAD je takođe rekao da misli da se "previše razgovaralo" i da bi "ćutanje bilo veoma dobro".

Poluzvanična novinska agencija Tasnim ranije je objavila da će iranski pregovarači obustaviti "pregovore i razmjenu poruka preko posrednika".

Agencija je takođe prenijela da je Iran preduzeo korake ka potpunoj blokadi Ormuskog moreuza i da bi meta mogao postati i moreuz Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i Indijskim okeanom.

