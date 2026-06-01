Policajac van dužnosti udario pješaka i pobjegao: Uhapšen u okolini Vranja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pripadnik Policijske uprave u Vranju F. A. (25) uhapšen je zbog sumnje da je automobilom usmrtio pedesetogodišnjeg pješaka u okolini Vranja, a potom pobjegao sa mjesta nesreće.

Policajac van dužnosti udario pješaka i pobjegao Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su F. A. (25) iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je F. A., policajac Policijske uprave u Vranju, van dužnosti, u noći između 29. i 30. maja ove godine, u okolini Vranja, vozeći automobil udario pedesetogodišnjeg pješaka i udaljio se sa mjesta nesreće. Pješak je od zadobijenih povreda preminuo, a policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju, odredila mu je pritvor do 30 dana.

Takođe, Policijska uprava u Vranju protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti i biće udaljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova do okončanja postupka.

