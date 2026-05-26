DNK analiza potvrdila da je u buretu bilo telo Aleksandra Nešovića

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Višem javnom tužilaštvu u Beogradu dostavljen je nalaz DNK analize kojim je potvrđeno da posmrtni ostaci pronađeni u buretu zakopanom na teritoriji Inđije pripadaju A.N, čiji je nestanak prijavljen sredinom maja.

Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je iz Instituta za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja 2026. godine u jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija.

DNK analizom utvrđeno je da se radi o A.N. čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine.

Zbog krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27" i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica.

Pronađeno telo za koje se sumnja da pripada Aleksandru Nešoviću
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (Kurir/Mondo) 

