Na pruzi pronađeno tijelo muškarca, prevezen u Banjaluku radi obdukcije

Na željezničkoj pruzi u Stanarima pronađeno je tijelo muškarca koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu u Banjaluci radi obdukcije.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je policija utvrdila identitet ovog lica prilikom uviđaja koji je izvršen, uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

U saopštenju se dodaje da se nastavlja sa utvrđivanjem činjenica i okolnosti u vezi sa ovim slučajem.

Policiji u Stanarima juče je u 17.40 časova prijavljeno da je pronađeno tijelo na željezničkoj pruzi na relaciji Stanari–Doboj.