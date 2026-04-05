Detalji tragedije na Kozari: Pronađeno tijelo poznatog planinara iz Banjaluke

Tijelo poznatog planinara Duška Blažića (68) iz Banjaluke pronađeno je sinoć u blizini planinarskog doma "Previja" na Kozari.
Policiji je sinoć (4. marta) prijavljen pronalazak tijela na prilično nepristupačnom terenu, a na lice mjesta su izašli policijski službenici, kao i ljekar mrtvozornik.
"Nezavisnim novinama" je potvrđeno da je smrt nastupila prirodnim putem te da nema elemenata krivičnog djela.
Licencirani planinarski vodič
Duško Blažić bio je aktivan u planinarskoj zajednici i radu sa rekreativcima.
On je bio licencirani planinarski vodič koji je vodio organizovane ture za početnike i iskusnije planinare, a često i besplatne izlete za građane, s ciljem da svima približi planinarenje.
Njegovi poznanici kažu da se zalagao za popularizaciju boravka u prirodi, posebno među mladima i rekreativcima, i često govorio o potrebi očuvanja prirode u kojoj je proveo život, a svoje znanje i iskustvo rado je dijelio sa mladima.