Detalji tragedije na Kozari: Pronađeno tijelo poznatog planinara iz Banjaluke

Detalji tragedije na Kozari: Pronađeno tijelo poznatog planinara iz Banjaluke

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Tijelo poznatog planinara Duška Blažića (68) iz Banjaluke pronađeno je sinoć u blizini planinarskog doma "Previja" na Kozari.

Na Kozari pronađeno tijelo poznatog planinara iz Banjaluke Izvor: ilustracija, NP Kozara

Policiji je sinoć (4. marta) prijavljen pronalazak tijela na prilično nepristupačnom terenu, a na lice mjesta su izašli policijski službenici, kao i ljekar mrtvozornik.

"Nezavisnim novinama" je potvrđeno da je smrt nastupila prirodnim putem te da nema elemenata krivičnog djela.

Licencirani planinarski vodič

Duško Blažić bio je aktivan u planinarskoj zajednici i radu sa rekreativcima.

On je bio licencirani planinarski vodič koji je vodio organizovane ture za početnike i iskusnije planinare, a često i besplatne izlete za građane, s ciljem da svima približi planinarenje.

Njegovi poznanici kažu da se zalagao za popularizaciju boravka u prirodi, posebno među mladima i rekreativcima, i često govorio o potrebi očuvanja prirode u kojoj je proveo život, a svoje znanje i iskustvo rado je dijelio sa mladima.

