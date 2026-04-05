Tragedija na Kozari: Kod planinarskog doma pronađeno tijelo muškarca

Na planini Kozari sinoć je pronađeno tijelo muškarca, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Policijski službenici su na teren izašli odmah nakon prijave i sproveli uviđajne radnje na lokalitetu u blizini planinarskog doma.

Slučaj je policiji prijavljen sinoć oko 23.00 časa, prenosi RTRS. Operativni timovi su po dolasku na navedenu lokaciju potvrdili navode prijave i pronašli beživotno tijelo muške osobe.

Prema prvim informacijama, tijelo je locirano u neposrednoj blizini jednog od planinarskih objekata na planini.