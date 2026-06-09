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Detalji pada neobične letjelice u Hrvatskoj: Srušila se na kamp kućice u blizini aerodroma

Detalji pada neobične letjelice u Hrvatskoj: Srušila se na kamp kućice u blizini aerodroma

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U blizini aerodroma Vrsar u utorak ujutru srušio se ultralaki avion tipa žirokopter sa slovenačkim registracijama.

Pad žirokopter u Hrvatskoj detalji Izvor: Profimedia/: Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial

Manji avion koji se u utorak ujutru srušio u blizini aerodroma Vrsar bio je ultralaki avion tipa žirokopter, sa slovenačkim registarskim oznakama, saopštila je Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju (AIN).

Nesreća se dogodila oko 8:35 časova tokom polijetanja, a u letjelici su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše povrijeđeneŽirokopter je pao na kamp kućice u blizini aerodroma, nakon čega su na mjesto događaja upućene sve hitne službe.

Još uvijek se ne zna uzrok nesreće

Iz AIN-a navode da su informaciju o nesreći dobili od Operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova i Operativnog centra Civilne zaštite.

"Dana 9. juna 2026. godine oko 8:35 časova po lokalnom vremenu na aerodromu Vrsar, prilikom polijetanja došlo je do pada ultralakog aviona tipa žirokopter, sa slovenačkim registarskim oznakama. U letjelici su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše povrijeđene", saopštili su iz Agencije.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a nadležni organi sprovode uviđaj kako bi utvrdili uzrok pada letjelice.

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Tagovi

Hrvatska avion nesreća

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