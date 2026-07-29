logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šipovo: Muškarac sjekirom povrijedio pet krava nakon svađe sa komšijom

Šipovo: Muškarac sjekirom povrijedio pet krava nakon svađe sa komšijom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Policija je u Šipovu identifikovala muškarca iz ovog mjesta čiji su inicijali M.M, osumnjičenog da je sjekirom povrijedio pet krava u vlasništvu lica sa kojim je prethodno imao verbalnu raspravu, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Muškarac iz Šipova osumnjičen da je sjekirom izmasakrirao pet krava Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Policiji je oštećeno lice iz Šipova juče u 9.15 prijavilo da je M.M. nakon verbalne rasprave, koja se dogodila u nedjelju, 26. jula, sjekirom kravama nanio povrede u vidu posjekotina.

Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da su navodi prijave tačni, o okolnostima je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naredio da nakon kompletiranja predmeta u redovnoj proceduri protiv M.M. bude dostavljen izvještaj o krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šipovo krave svađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ