Šipovo: Muškarac sjekirom povrijedio pet krava nakon svađe sa komšijom

Policija je u Šipovu identifikovala muškarca iz ovog mjesta čiji su inicijali M.M, osumnjičenog da je sjekirom povrijedio pet krava u vlasništvu lica sa kojim je prethodno imao verbalnu raspravu, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Policiji je oštećeno lice iz Šipova juče u 9.15 prijavilo da je M.M. nakon verbalne rasprave, koja se dogodila u nedjelju, 26. jula, sjekirom kravama nanio povrede u vidu posjekotina.

Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da su navodi prijave tačni, o okolnostima je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naredio da nakon kompletiranja predmeta u redovnoj proceduri protiv M.M. bude dostavljen izvještaj o krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja.