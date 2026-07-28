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Senat SAD: Ronald Džonson izuzetno kvalifikovan za ambasadora u BiH

Senat SAD: Ronald Džonson izuzetno kvalifikovan za ambasadora u BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Odbor za spoljne poslove Senata SAD dobio je izvještaj, odnosno Potvrdu o dokazanoj kompetentnosti kandidata Ronalda Džonsona za ambasadora u BiH.

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"Zahvaljujući bogatom i potvrđenom liderskom iskustvu, dokazanim diplomatskim sposobnostima, međunarodnom angažmanu i cjeloživotnoj službi SAD, Džonson je izuzetno kvalifikovan za obavljanje dužnosti ambasadora SAD u BiH", navedeno je u u izvještaju.

Naglašeno je da je Džonson istaknuti vojni lider, stručnjak za međunarodnu bezbjednost i strateški savjetnik s više od četiri decenije bogatog profesionalnog iskustva.

U izvještaju je napomenuto da je u činu brigadnog generala penzionisan nakon službe u Marinskom korpusu SAD, gdje je služio od 1975. do 2010. godine, kao i da je tokom vojne karijere obavljao operativne dužnosti širom Bliskog istoka, Evrope, Kariba i Centralne Azije,

Dodaje se da je rukovodio borbenim i kriznim operacijama, uključujući evakuaciju američkih državljana iz Bejruta u Libanu.

U izvještaju je navedeno da je DŽonson dao značajan doprinos jačanju vojne saradnje i bezbjednosnih partnerstava s regionalnim partnerima, djelujući kao vojni posmatrač UN u Libanu i na Sinaju, te kao savjetnik Centralnoazijskog mirovnog bataljona.

Nakon penzionisanja 2010. godine, kako je pojašnjeno, osnovao je kompaniju `Mers asosijejts` /Mares Associates/, konsultantsku firmu specijalizovanu za međunarodnu bezbjednosnu saradnju, modernizaciju odbrane i pružanje usluga strateškog savjetovanja.

Njegov sadašnji rad usmjeren je na jačanje bilateralnih odnosa, unapređenje interesa Sjedinjenih Država te podsticanje saradnje između partnerskih država i SAD.

Takođe, u izvještaju je napomenuto da je diplomu iz menadžmenta stekao na Koledžu "Frenklin Pirs", a završio je i napredne programe profesionalnog vojnog obrazovanja.

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Tagovi

SAD ambasador Ambasada SAD Ronald Džonson

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