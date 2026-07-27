logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas na festivalu hrane u Sijetlu: Dvoje ubijeno, petoro ranjeno u oružanom napadu

Užas na festivalu hrane u Sijetlu: Dvoje ubijeno, petoro ranjeno u oružanom napadu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Na festivalu hrane u Sijetlu došlo je do pucnjave: dvoje mrtvih i petoro povrijeđenih, među kojima i dijete. Policija istražuje incident.

pucnjava u sijetlu, dvoje mrtvih Izvor: Youtube/ KING 5 Seattle/ Screenshot

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dvije osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i dijete - dječak do dvije godine, saopštili su tamošnji zvaničnici.

Za sada nema informacija o tome ko je pucao, niti da li je neko priveden.

Svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom, navodi NBC njuz.

Portparolka vatrogasne službe u Sijetlu Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi bezuspješno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prevezeni u bolnicu.

Policajac koji je bio na licu mjesta naveo je na mreži Iks da je policija tog grada zamolila građane da se udalje sa tog područja kako bi utvrdila šta se dogodilo.

Trodnevni godišnji Festival hrane, održava se u velikom kompleksu u Sijetlu i svake godine privlači oko 350.000 posjetilaca.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD pucnjava žrtve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ